2022市長選舉成為各界關注局面，新台灣國策智庫最新民調顯示，台北市長呼聲最高的是國民黨立委蔣萬安，其次是民進黨的衛福部長陳時中。對此，有網友則在批踢踢分析民進黨在台北市長選戰艱困的關鍵原因，「偏偏要去搶人家(現任市長柯文哲)第二任，吃相多難看...」。

有網友在批踢踢貼文直言，民進黨就過河拆橋習慣了，「夜路走多了遇到柯文哲，明明讓他當完兩任，就沒有之後了、沒有民眾黨、沒有人分總統票意味著台北市之後五五波，可以想怎樣搞就怎樣搞。」

原PO直言，結果民進黨偏偏要去搶柯文哲第二任，「吃相多難看，沒老人痴呆的應該都看得出來」，結果造成反國民黨的人(原本都民進黨的票)，現在即使民眾黨解散了，這些支持者也不會回去支持民進黨了。

貼文曝光後，引起許多網友討論，有網友認為「萊豬黨不倒台灣不會好」、「中肯」、「民進黨一副吃定老百姓的感覺很討厭」。另外，還有人則留言寫下「2024投阿北就對了」。

(中時新聞網)