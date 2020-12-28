好市多「迪士尼卡通拼圖」，由於價格優惠、種類眾多，許多分店的存貨都被掃光。（摘自好市多商品消費心得分享區）

好市多「迪士尼卡通拼圖」，由於價格優惠、種類眾多，許多分店的存貨都被掃光。（摘自好市多商品消費心得分享區）

美式賣場好市多（Costco）深受民眾喜愛，一些商品更常常引發搶購潮。近日賣場上就有超夯一款超夯神物，讓許多前往採購的民眾落空。據了解，商品為「迪士尼卡通拼圖」，由於價格優惠、種類眾多，許多分店的存貨都被掃光。有民眾就在賣場上直擊到代購的掃貨畫面，兩台推車上放滿8盒拼圖，讓網友怒轟：超無恥！

好市多賣場近日有一款「迪士尼小鐵盒拼圖」深受民眾喜愛，據了解，這款拼圖一盒內有多種迪士尼和皮克斯動畫的經典角色，而且20盒裝的拼圖才售價399元，讓網友直呼CP值爆表，卻也因此引發搶購潮。原PO就在臉書社團「好市多商品消費心得分享區」上貼出一張照片，只看有民眾推著兩台裝滿8盒迪士尼拼圖的購物車前往結帳，讓她直呼「台中北屯店的拼圖被掃光，好扯」。

貼文一出，不少網友就高呼「這批貨吧，太誇張」、「剛去中壢店一堆人瘋搶」。然而，知情網友指出，這根本就是不是搶購，而是「代購」。據了解，代購業者會前來掃貨，並造成搶購的假象，並趁機高價販售，「等他們賣完，好市多剛好又進貨了，就這樣循環」。

網友怒批「超無恥啊！壟斷貨源在網路上加價賣，賣不掉再拿回來退貨就好，做無本生意」、「這是代購吧，唉，總是都買不到」、「看也知道拿去賣的」、「是代購吧..之前也有一次拼圖被媽媽社團代購的瘋掃」、「X皮上面賣的嚇嚇叫」。不過也有網友認為「這是大賣場啊！有錢就可以買吧！」

(中時新聞網)