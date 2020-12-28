大陸一名孝順女童，背著剛採下來的百香果，獨自到離家附近500米遠的地方賣貨，卻遭到性侵殺害。凶嫌在法院審理時，一度逃死保住一命，引起輿論譁然，家屬憤怒上訴。大陸廣西高級法院在更審後，逆轉改判凶嫌死刑。但家屬為了討公道，停屍2年費用超過人民幣10萬元（約新台幣43萬元），這筆錢根本還不起。

10歲女童賣百香果遭姦殺，凶嫌獲判死刑，女童母親在法庭外痛哭。（圖／網易新聞）

廣西這名10歲的女孩楊曉燕，2018年10月某日，背著剛摘好的百香果，到家中附近的收購點，換到人民幣32元（約新台幣137元），卻在回家途中遭到不測。嫌犯是同村29歲青年楊光毅，他在女童楊曉燕返家途中守候，企圖施暴時遭遇反抗，隨即掐昏女童，將她裝袋帶入深山。

女童醒後，雙眼及頸部又被嫌犯用刀刺傷，並遭其性侵，身上32元被搶走。女童被裝入蛇皮袋，以滾、搬等方式被帶下山，又被浸泡在一水坑中，最後被拋棄在一處山坡致死。手法兇殘，成為大陸全國矚目案件。

這起案件，一審法院判處楊嫌強姦罪，死刑。楊嫌不服上訴。二審法院改判死刑，緩期2年執行，讓嫌犯逃過一死，引起輿論嘩然，同時也引爆家屬不滿，再提上訴。廣西壯族自治區高級人民法院，於25日改判嫌犯死刑。

「2年來我沒有睡過一個好覺。」女童母親表示，嫌犯判處死刑，「但我女兒沒了，我高興不起來。」，她說，等到所有手續辦好後，將按家鄉習俗安葬女兒。這起案件延宕2年，遇害女孩的遺體至今停放在殯儀館。積欠費用達人民幣10多萬元（約新台幣43萬元），家屬討回了公道，卻為這大筆的費用煩惱不已。

(中時新聞網)