71歲的台灣科技大學外籍教師羅麗霞（Alicia D. Lloyd）今天辭世，她在台灣任教逾40年，每年除夕陪伴外籍生圍爐，被許多外籍生稱為「在台灣的媽媽」，她上個月完成歸化台灣。

根據台科大資料，71歲的應用外語系副教授羅麗霞自1973年來台科大任教，至今已超過40年，她每年除夕陪伴外籍生圍爐吃年夜飯，許多外籍生稱她是「在台灣的媽媽」。

1978年底，台美外交關係生變，羅麗霞毅然決然挺身，以美籍在台教師身分，代表台科大赴美國大使館遞交陳情抗議書，此撼動人心的歷史鏡頭，還曾被刊登在當時公車看板上，羅麗霞深愛台灣的壯舉，在台科大師生心中傳誦至今。

台科大校長廖慶榮向中央社記者證實，羅麗霞今天辭世，由於羅麗霞在台灣沒有親人，又是虔誠基督徒，校方明天將會同牧師與羅麗霞在美國的弟弟聯繫，討論後續安排和追思活動。

廖慶榮提到，羅麗霞先前因病住院治療，近日接獲院方通知羅麗霞病況不佳，他和副校長等人今天趕到醫院探視，身體不舒服的羅麗霞仍摘下氧氣罩，感謝大家對她的關心，羅麗霞上月已順利歸化台灣，並收到台灣身分證，她很高興終於完成這個心願。

(中央社)