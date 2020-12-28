有些靈異現象，實在難以解釋，一名夾娃娃機台的台主，日前在店面補貨時，看到令人發毛的一幕，在他旁邊的一台娃娃機，突然自己動起來，但畫面中只有他一個人，機主過去查看不知道究竟哪裡出問題，影片曝光後，網友也納悶「難道生前特愛夾娃娃」？

男網友在臉書社團「靈異公社」分享一段影片，影片中一名台主正在整理自己的機台，沒多久，位置隔兩台的娃娃機，突然自己動起來，往下夾了一樣物品，但是沒夾到，這時台主聽到聲音，驚覺不對勁，過去查看機台，卻什麼也沒發現。

影片曝光後，掀起網友討論，由於看不出明顯破綻，唯一有爭議的地方，就是投幣的機器盒是打開的，可能線路有問題，導致夾子自己動起來，或是機台其實有自動偵測設定，讓台主檢查爪子行徑路線、還有下爪流暢度，若線路有問題，是有可能自動夾取的，對此有網友反駁，夾子是瞄準東西才下爪，不太可能是線路問題。

此外也不少網友歪樓，幽默留言「連鬼都夾不到，我們真的能夾到嗎」、「檢查一下投幣孔有沒有冥紙」、「連阿飄技術都夾不到」、「沒投幣在那邊偷玩，是我就請師公揍祂一頓」、「台主是不是傻掉」、「按鍵有被按耶，影片中那個人好淡定」、「彷彿聽見好兄弟在罵髒話」。

(中時新聞網)