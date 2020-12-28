《耶路撒冷郵報》28日報導，以色列北部的1名75歲老翁，在接種美國新冠肺炎輝瑞藥廠疫苗的2小時後，死於心臟病發。以國衛生部表示，該老翁有心臟病發的病史，已針對這起意外展開調查，目前仍無暫停接種的計畫。

該名老翁於當地時間28日上午8時30分(臺灣時間28日14時30分)接受輝瑞疫苗接種，並留在醫院休息直到身體沒有任何不適感出現，方才返家。目前仍沒找到確切證據，足以證實男子死亡與疫苗接種存在因果關係。

報導中指出，根據12月初輝瑞藥廠向美國食品暨藥物管理局提出的數據，已出現2名接種疫苗的志願實驗者死亡。其中1名死者的免疫功能低下，意味著其免疫能力的防禦力極低。

雖然有此前例，但以色列政府先前回應為「儘管出現不幸病例，但仍不足以斷定疫苗有安全性問題。歡迎輝瑞藥廠在申請藥品批准過程時，以透明的態度公布更多數據」。「疫苗在實驗中共6人死亡，只有2名是接受疫苗者，其餘4人為對照組」，「經深入調查，實驗與死亡之間沒有因果關係」。

由於冠狀病毒的疫苗才剛問世，各界對其是否產生長期副作用仍不清楚。不過，大多數衛生官員表示，相信不會產生長期傷害。在以色列，預計將有80%的人接種疫苗。

截至28日上午，以國已有38萬人接種第1劑冠狀病毒疫苗。目前接受疫苗的包括醫務人員、60歲以上民眾，以及慢性病患，未來幾天教師與學校工作人員也將安排施打，以色列國防軍也於28日開始接種。以國總理尼坦雅胡表示，希望能每天為15萬人接種，如此1個半月內就會有250萬人接種。

(中時新聞網)