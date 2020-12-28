鈺齊-KY(9802)28日董事會通過上半年度盈餘分配案，將配發現金股利3.89億元，每股配發現金2.1元，以上半年EPS3.01元計算，配息率將達69.77％。至於現金股利發放日，訂為明年4月8日。

鈺齊今年上半年合併營收51.49億元，稅後淨利5.26億元，EPS3.01元，28日董事會通過上半年度盈餘分配案，每股配發現金股利2.1元，配息率達69.77％，2021年3月4日為除息交易日，3月3日為最後買進日，除息基準日為2021年3月11日，現金股利發放日為2021年4月8日。

鈺齊強調，經營團隊始終堅持關鍵核心價值，致力於打造中長期穩定發展基磐，更甚於追逐短期名目利益，集團每年皆維持穩定獲利與高配發政策，歷年配發率大都保持七成水準，自2020年度盈餘分配，改採半年配之後，將可更為即時地將公司經營成果，適時回饋給全體股東，也可實質彰顯集團財務結構健全及金流運籌管控能力，及在公司治理層面更上一階的自我要求。

檢視今年第四季初步營運概況，雖仍受貨櫃缺乏而影響出貨節奏及營收認列，然在客製化的訂單式生產模式之下，各品牌客戶仍將盡速依約拉貨，以符終端銷售需求，故雖仍有拉貨遞延情事，但最終將不會影響「2021年春夏季鞋款」的整體出貨表現，樂觀研判也將不影響「2021年秋冬款」(出貨時間大約落於第二季及第三季)下單積極度。

此外，雖然今年第四季度仍因人民幣升值，而將造成匯兌評價帳面損失。鈺齊分析，主要原因是大陸各廠區的非人民幣資產金額占比仍高，但也不會影響集團整體的真正底蘊實力。

展望2021年，鈺齊集團將持續採取「產能持穩擴增」、「生產基地彈性分散」及「量產品牌多元化」等重大經營策略主軸，目前集團已有高達40餘個國際知名品牌，已是殷實合作夥伴，2021年也會有多家新品牌持續加入開發及量產行列。

此外，為滿足新、舊客戶的多元需求，鈺齊亦將持續加速自動化生產導入與新鞋款開發進度，期能以每年增長15％～20％的節奏，穩健擴張產能，布局集團下一階段的發展藍圖與企圖，全力建置打造更為優質的營運成長基磐。

(工商 )