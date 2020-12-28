香港豔星林雅詩（Grace）選美出身，在電影《邪教檔案之末日風暴》因激情床戰，讓她打開知名度，但林雅詩今年5月才因經紀人兼男友馬天樂吃一女，甚至已經生下孩子，才讓林雅詩認了有過這段情，不過林雅詩近日卻發文指控，手機被小三偷走，她還遭對方威脅要公開資料，而林雅詩也向港媒認了，手機裡頭有親密照和床照。

42歲林雅詩曾和商人溫文英有過一段10年婚姻，不過婚姻在2015年以離婚收場，之後林雅詩被爆和與經紀人馬天樂交往，但兩人都強調只是單純的工作關係，直到今年五月時，馬天樂被爆偷吃助理，兩人甚至還育有兒子，才讓林雅詩承認和馬天樂交往3年，因不想影響工作才沒認戀，又感嘆「我是一個蠢女人」。

未料，感情糾葛一波未平一波又起，林雅詩上個月才在微博發文「如果我有事？有2人要負責！」甚至大動作點名，而林雅詩近日則再發文，透露自己被小三威脅，還指控對方偷她的電話和資料，甚至威脅要公開，林雅詩還爆氣直呼：「什麼道理？」

林雅詩微博全文。（圖／取材自林雅詩微博）

對於感情風波再被搬上檯面，根據《東網》報導，林雅詩表示和馬天樂已分手半年多，但因為是工作夥伴，彼此仍有聯絡，至於林雅詩手機被偷，她表示裡面有電話、照片等資料，而林雅詩也認了「親密照一定有，床照都有」，不過她認為都過去了，不想再提此事。而馬天樂也知道這件事，他則表示，若對方後續有任何動作，不排除會採取法律行動。

(中時新聞網)