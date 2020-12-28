高雄鳳山市區南正二路、南榮路口晚間傳出疑似瓦斯外洩事件，消防局獲報趕抵現場，檢測發現可燃性氣體甲烷濃度超標，濃度高達1萬ppm。消防局目前出動7輛消防車9人，現場灑水稀釋濃度，持續警戒中。

(中時新聞網)

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