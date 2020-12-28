高雄鳳山傳瓦斯外洩 甲烷濃度達1萬ppm 消防車灑水警戒 22:302020/12/28 中時新聞網 陳泳溙 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高雄鳳山市區南正二路、南榮路口晚間傳出疑似瓦斯外洩事件，消防局獲報趕抵現場，檢測發現可燃性氣體甲烷濃度超標，濃度高達1萬ppm。消防局目前出動7輛消防車9人，現場灑水稀釋濃度，持續警戒中。 (中時新聞網) #濃度 #高雄鳳山 #瓦斯外洩 #1萬 #ppm 也許您會感興趣 其他人正在看 社會熱門新聞 上億迎娶車隊現雲林街頭 婚禮像跨年原來是他娶媳婦 - 社會 王應傑兒子王怡中心肌梗塞 裝葉克膜搶救無效過世 享年39歲 - 社會 找到乾爹了！巨乳正妹西門町「坐找乾爹」 本尊曝幕後真相 - 社會 女大生遭同學精液射滿身 控訴學校掩飾 校方澄清沒有偏袒 - 社會 社會10點檔》觀光勝地大屠殺 微笑殺手躲死刑 監獄私刑反讓他求死 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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