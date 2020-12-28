全球物流業領導品牌DHL Express(DHL國際快遞)啟動新冠肺炎疫苗的配送。經由DHL國際快遞與DHLGlobal Forwarding(DHL全球貨運物流)的航班運送，以色列政府已收到第一批疫苗，提供該國民眾施打。

第一架DHL國際快遞飛機於12月9日上午在特拉維夫本古里安國際機場降落，由總理班傑明.納坦雅胡(Benjamin Netanyahu)驗收。德國郵政DHL集團旗下的國際貨運專家DHL全球貨運物流也為額外疫苗供給提供專門包機。這些疫苗已在12月10日當地時間下午3時飛抵本古里國際機場，將有更多疫苗會陸續送達。

DHL 國際快遞全球網絡營運與航運部門主管Travis Cobb表示：「經過多月的準備，我們非常高興現已啟動疫苗配送的任務，我們可以貢獻物流專業及能力，讓世界各地收到疫苗。當前危機展現國際物流網絡在對於確保社會取得保障健康所需的個人防護裝備及篩檢用具來說，有多麼重要。現在我們共同對抗的新冠病毒戰爭已進入至下個階段。我們遍布220個國家與地區的團隊，以及作為跨國快遞物流支柱的全球網絡已經做好準備，可以在任何時間配送到任何地點」。

DHL國際快遞台灣總經理黃湧君表示：「台灣在管控新冠肺炎疫情方面相當傑出， DHL國際快遞也在從臺灣運送至全世界的個人防護設備方面擔任重要的角色。我們隨時準備就緒並期待在不久的將來支援各政府機關和潛在客戶配送疫苗」。

逾9,000名專業人員在DHL專有的全球網絡工作，從臨床試驗到照護端，以及兩者之間的每個步驟，透過數位化讓整條價值鏈的製藥、醫學設備、臨床試驗及研究組織、批發商和經銷商，以及醫院和健康照護供應商連結在一起。

DHL為健康照護產業提供的專業服務擴及超過150位藥劑師、20個臨床試驗倉庫、100個認證工作站、160個 GDP合格倉庫、15項GMP認證設施、135項醫療快遞設施，以及涵蓋220個國家與地區的限時國際快遞網絡。

對物流供應商而言，以全球規模快速建立醫療供應鏈，配送數量空前且逾100億劑疫苗到世界各地是一大挑戰，而這些地區也包括有30億居住人口且物流基礎設施發展不足的地方。為了在未來2年提供全球性的覆蓋範圍，各個不同供應鏈將會需要多達20萬個棧板及1,500萬個冷卻箱，以及1.5萬架次的航班。

DHL擁有逾260架專用飛機組成的機隊、眾多航空公司合作夥伴及遍布220個國家與地區的轉運站及轉運中心網絡，為新冠肺炎疫苗的全球供應做好最完善的準備。

傳統疫苗的研發期間通常需要5~20年，而新冠肺炎疫苗以前所未見的快速流程在一年內問世。基於新冠肺炎疫苗跳躍式的研發階段，特定疫苗在運送與倉儲期間，可能需要低達-80°C嚴格的溫度要求，以確保疫苗的有效性。

(工商 )