臉書社團「大員林生活圈」發起捐血義賣，募得近33萬元，絕大多數都是銅板零錢，重達250公斤，瞬間把鐵桌壓垮！而彰化家扶中心專員林滿麗眼見企業捐款銳減，更響應家扶愛心攤商捐款人擺攤義賣，4月起共計13場次、募得破百萬元，順利達標也感動許多人。
涓滴細流、匯聚成河；這份來自廣大群眾的愛心，甜蜜又分量十足！全球受到新冠疫情重創經濟，全台下半年以來不斷傳出企業縮編、裁員的消息，連帶許多社福團體的固定大額捐款也腰斬甚至斷炊。但來自市井小民的愛心卻不曾中斷。
「大員林生活圈」現有近7萬社員臉友，27日在員林圓林園公園舉辦「襪塞瓶安趴」公益市集；活動獲得284罐愛心零錢筒響應，加上事先義賣收入總金額共計32萬7286元；由於多數小額捐款全都是一袋袋沉甸甸的零錢，志工清點款項時，整桌零錢重達250公斤，瞬間壓垮鐵桌！整張桌子彎曲、4支桌腳更應聲扭曲變形。社團版主賴義乾、黃玉如笑說，大家都見識到這份愛心的重量了。
家扶專員林滿麗說，「大員林生活圈」年年發起公益活動，去年加碼愛心豬撲滿回娘家活動，為家扶募得10萬4417元，原本以為今年疫情影響，沒想到總計家扶今年獲捐16萬8745元，愛心比去年更踴躍。
林滿麗說，彰化家扶中心受到疫情影響，捐款收入驟減300多萬元，家扶不斷呼籲各界掏出口袋零錢，而她也響應家扶愛心捐款人陳月熒的號召，發願要靠菜市場擺攤義賣募款100萬元。
陳月熒長年在三民市場擺攤賣窯烤地瓜，林滿麗募來許多農產蔬果，還有彰師大財經系教授自掏腰包製作濾掛式咖啡包全數送她義賣，自今年4月起，犧牲休假時間來擺攤義賣，還動員自己親友同學，騎著機車四處外送；每場義賣所得從2萬多元、到5萬多元，甚至成長到10多萬元，終於在26日順利達標，總計將近104萬元。林滿麗在臉書貼文自豪「信守承諾，我們做到了」，文章被許多家扶委員、捐款人轉載，佩服她美麗女超人的毅力，溫馨又感動。
(中時 )
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