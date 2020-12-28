由於美國總統川普在最後一刻簽署了財政刺激方案，其中包括9000億美元的新冠紓困資金及1.4萬億政府支出資金，消除了籠罩在市場數月之久的不確定性，提振了市場人氣，今天美股一開盤上漲180點，那指、標普也分別上漲0.7%、0.6%，5大科技股均上揚。台積電ADR上漲0.77%。

截至台北時間28日晚間10點40分左右，道瓊指數上漲155.73點或0.52%、暫報30355.60點；那斯達克指數上漲91.16點或0.71%、暫報12895.89點；標普500指數上漲23.74點或0.64%、暫報3726.80點。

至於5大科技巨頭漲跌不一，蘋果上漲1.37%；Alphabet(GOOGLE)上漲0.53%；微軟上漲0.58%；Facebook上漲0.22%；亞馬遜上漲0.62%。台積電ADR上漲0.77%。

儘管川普上周稱9000億美元大規模援助中的600美元直接支付是「恥辱」，但在當地時間27日稍晚的時候，川普終於簽署了一項2.3萬億美元的新冠紓困及聯邦政府綜合支出法案，其中包括9000億美元的新冠紓困資金及1.4萬億政府支出資金。

這兩項計畫的通過意味著避免了部分政府關門，數百萬美國失業者將在兩項聯邦失業計畫於周六到期後獲得直接補貼和其他形式的援助。在簽署這項法案後的聲明中，川普表示眾議院將在當地時間周一（28日）就擴大直接支付的金額進行投票。

FXTM首席市場策略師Hussein Sayed在一份報告中表示，我們終於可以長舒一口氣，因為刺激方案的亂局已經過去。

隨著英國發現新冠病毒變異種，其他多個國家也報告了類似情況，並實施新的外出限制措施，引發市場對需求前景新的擔憂。美國傳染病專家安東尼·佛奇博士表示，這種變異病毒需要非常仔細地追蹤，美國正處於新冠病毒大流行的關鍵階段，最糟糕的情況可能還在後面。他預計，一般人將在3月底或4月初接種疫苗，而一線工作人員、老年人和某些其他優先人群會提前接種。

投資者需密切關注美國疫苗接種計畫的進展，尤其是考慮到民眾接種意願較低以及感染人數可能在耶誕假期後大幅增加。

(中時新聞網)