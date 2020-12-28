全球歡慶耶誕之際，比特幣價格不斷刷新紀錄，繼26日盤中衝破25,000美元後，27日盤中一度衝破28,000美元，轉眼即將朝3萬美元邁進。分析師雖看好弱勢美元助長加密通貨行情，但仍警告沒能力承擔風險不要冒然跟風。

回顧11天前比特幣價格才首度衝破2萬美元，現在已經離3萬美元不遠。今年以來比特幣漲幅高達280％，是美股三大指數漲幅的幾十倍。如今比特幣市場資本額超過5千億美元，甚至有分析師預言明年市場資本額達到1兆美元。

如此瘋狂漲勢的背後凝聚多方因素，其中最大助力就是弱勢美元。今年新冠肺炎疫情重創全球經濟，促使各國央行不斷放寬貨幣政策。聯準會將基準利率降至貼近零，並暗示未來幾年利率維持在低點，造就美元貶值，也讓更多投資人將比特幣視為抗通膨能力強大的替代資產。

曾經投資推特及Skype的矽谷新創投資人德雷波(Tim Draper)預期，2022或2023年前比特幣價格將上漲10倍。

(工商 )