趙麗穎（右）與王一博在《有翡》有超近距離貼臉殺。（WeTV海外站提供）

王一博（左）與趙麗穎在《有翡》互動逗趣。（WeTV海外站提供）

由趙麗穎、王一博主演的古裝劇《有翡》，是趙麗穎產後復出之作，也是王一博自《陳情令》爆紅後的下一部古裝作品，該劇開播12天，網路點擊突破12億人次，趙麗穎、王一博爆棚的CP感，是吸引網友觀看主因。日前王一博主持節目接受腳底按摩，按摩師傅透露他「夢多」，提醒他水要多喝一點，少熬夜，王大陸笑虧：「他最近有新片《有翡》要上，壓力有點大，所以做夢對不對？」網友笑說，怎麼會輪到嘉賓給主持人宣傳作品了。

王一博在《有翡》被網友封為「德智體群美」五育均衡的完美男友，顏值高、脾氣好，關鍵時刻男友力爆紅，他在逃命過程與路邊攤老闆借傘擋敵人，還不忘給錢，網友說他超有道德；而在趙麗穎與敵人打得不相上下時，一旁的他用機智的眼神適時提醒，讓趙麗穎成功擊退外敵；劇中，王一博擁有絕世輕功，身手敏捷，能打也能扛，幾乎集集打戲，都能臉不紅氣不喘，對趙麗穎更是一下背，一下抱，體力相當充沛；美的部分，則是他自誇自己是五尺半以下都是腿的世間男子，網友簡直是被他美顏爆擊！

此外，趙麗穎在劇中的反差萌也深受觀眾喜愛，飾演鋼鐵直女的她，在別人面前總是喊著自己是女俠，一遇到敵人就是拔刀式的往前衝，但在王一博面前卻成了軟萌的小奶包，而「完美男友」王一博遇上趙麗穎生氣，則使出獨門撒嬌功力，只見他先在門外試探女方臉色，試探後立即蹲下求饒，甚至使出焦急的小碎步，使命拉著趙麗穎狂轉圈圈，網友直呼：「王一博簡直是撒嬌王，好想要他對我也撒嬌」。

該劇也曝光兩人超級距離心動對視「貼臉殺」情節，王一博對趙麗穎說：「你現在是不是心動加速，雙頰滾燙，甚至不敢看我的眼睛？」趙麗穎直喊沒有，更往王一博靠近一步，「怎麼樣！我敢看吧！」只見王一博鼻尖快要碰到趙麗穎鼻尖時，趙麗穎不知所措地打了他一掌，羞喊：「你欠揍！」《有翡》現正在騰訊視頻海外版WeTV獨家熱播中。

(中時 )