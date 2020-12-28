「小嬿的病房日記」！民進黨台中市議員張玉嬿15日騎機車參加完公祭返回太平途中，和1位婦人擦撞摔車，鎖骨、骨盆骨折及輕微腦震盪、顱內出血住進加護病房，22日接受鎖骨骨折手術後隔天轉到一般病房住院2週後；張玉嬿28日晚上透過臉書向關心她的好朋友問好。小嬿子說，她會持續復健希望早日康復。

「小嬿子」張玉嬿今晚透過臉書說，車禍受傷到現在已兩個禮拜，病容慢慢褪去，特別錄短片謝謝大家的關心。

張玉嬿說，這幾天職能治療師來幫她做復健，小妹也幫她複習。透過影片讓大家知道開刀治療的右手已經可以慢慢舉起，但是還是無法過肩；至於受傷的骨盤則需等待自然癒合，雖可靠左腳試著站立，但只要稍微快一點就會痛到「天旋地轉。」

張玉嬿指出，病房世界只有一個字形容是「慢」，什麼都急不得！一快就痛、暈眩，是很奇妙的感覺，也是身體告訴自己是重傷的病人，要有耐心和意志力來對抗傷痛

張玉嬿表示，很謝謝大家陪著她共度傷痛歲月，並說大家的鼓勵就是療傷的最佳原動力。

(中時 )