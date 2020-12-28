有網友近日在「公共政策網路參與平台」提案，希望將國高中上課時間改為9點半再到校上課，發起迄今不到兩個星期，截至昨日傍晚已累積近1萬個附議表達支持，教育部初步回應則表示，將在兩個月內，與地方政府研擬相關作法。而最新網路民調也曝光了。

網友在12月12日於「公共政策網路參與平台」的提案內容主張，普遍學生睡眠不足，上課時常會有打瞌睡的情況，希望藉此能延緩上課時間，讓學生讀書效率加倍，上課不再容易打瞌睡，精神比較好讀書效率也比較高。

Yahoo網路投票。(圖/翻攝自 YAHOO投票網站)

網友提議國高中上課時間改為9點半，已接近1萬人連署，通過附議階段。(圖／公共政策網路參與平台)

該提案14日審核通過後便開始公開連署，經過16天後有9719人附議。教育部26日對此初步回應，「全案尚涉及地方政府權責，教育部將再行研議相關作法」，將在明年2月底前提出具體回應。

對於這項提案引起網友激烈討論，入口網站平台《Yahoo》今起就做了一項網路民意調查，以「國高中改「9點半到校」，你贊成或反對？」為題，詢問廣大網友看法，投票時間為12月28 日至2021年1月2日，截至28日晚間10時40分為止，共有1123名網友投票，投「反對」有897票，佔整體投票比例79.8%投「贊成」226票，佔整體投票比例20.2%。

看完民調「反對」網友回應，「晚到校只會更晚睡，睡眠不足重點在於幾點睡, 若覺得睡不夠就應該早點睡，父母接送小孩上學再去上班會有問題」。「贊成」網友則回「應與國際接軌」。

(中時新聞網)