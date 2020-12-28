2020年即將結束，Renaissance Capital報告指出，2020年共有30家中概股在美股上市，總共籌集117億美元。這一數額創下自2014年以來的最高水準，當時有16家中國公司赴美上市，籌資金額達257億美元。

香港經濟日報28日報導，貝殼找房為2020年發行規模最大的中概股公司，募資金額達21.2億美元，上市首日大漲87％。截至12月24日收盤，貝殼收報165.34美元，是20美元發行價的3倍多。

除了貝殼之外，中資企業在美股市場的大型IPO包括金融科技公司陸金所，這兩件IPO也躋身今年美國前十大IPO榜單之上。此外，在美IPO的知名中資企業還包括即時零售配送平台達達，電動汽車業者小鵬、理想。

2020年美股IPO的中概股當中，蛋殼公寓表現最差。但整體來看，2020年在美IPO募資規模超過1億美元的中資企業多數表現良好，平均回報率為81％。

(工商 )