台中市長盧秀燕就職屆滿兩年，28日率市府團隊，向市民報告施政成果，並以「台中幸福動起來」為主軸，報告財政、建設、經濟、環境及社福五大幸福蛻變，逐一翔實說明。盧秀燕表示，上任至今，企業在台中投資總額高達7,160億元。其中，鼓勵民間自有投資金額，就有5,019億元。

盧秀燕說，在前店、後廠、自由港的「台中富市3」經濟發展三大策略下，包括東區LaLaport及台中港Outlet二期兩大投資案，都在今年6月及11月順利動工；Costco台中二店也在今年11月正式營運；而她上任後創辦的台中購物節，今年更累積高達90億元消費金額，帶動強大消費商機。

盧秀燕指出，今年全球面臨疫情的嚴峻挑戰，台中超前部署推動許多防疫振興措施。例如，紓困九箭、視訊教學、遠距徵才、居家隔離，及檢疫關護中心等；同時分流居家檢疫替代所與安心旅宿，協助市民度過難關。其中，2020台灣燈會做好防疫措施，創下1,182萬參觀人次，讓國人看見台中的韌性，這份榮耀屬於台中市全體市民。

盧秀燕細數台中五大幸福蛻變，第一是改善財政。她表示，剛就任時，台中財政狀況可說是六都最差，在市府開源節流及調度下，台中年舉債數大幅下降一半，且可舉債額度，從一開始的88億元，大幅提升為如今的200億元以上，化解財政危機。

盧秀燕指出，第二項幸福蛻變是突破障礙、強力建設。她舉例，延宕20年的水湳國際會展中心、多次流標的台中綠美圖，均已順利開工；台中巨蛋競圖已完成，正在設計，預計一年後招標開工。

尤其，水湳中央公園，歷經三任市長、超過10年時間，她接棒後積極建設，日前已完工開幕啟用；其他包含科湳愛琴橋、長春國民運動中心，及14期重劃區等重要工程，都在這兩年內陸續完工。

第三項幸福蛻變是為台中經濟發展注入活水、第四項幸福蛻變是打造永續宜居的居住環境，及第五項是對社福及托育環境的堅持。

尤其，經濟部投資台灣三大方案，企業申請台中158件全國第一，投資金額高達2,057億元，創造高達1.5萬個以上的就業機會；據主計處公布數據，台中市青年失業率創9年來最低；根據交通部觀光局最新數據，今年1至9月主要遊憩據點遊客數，台中以3,445萬旅客人數，勇奪全國第一。

面對市民最在意的空污問題，市府制定「藍天白雲行動計畫」，已啟動24項策略，從要求中火減煤、燃煤工業鍋爐退場、電動公車倍增、汰換老舊機車，到低碳無煙校園等，已逐步改善空污。

盧秀燕28日與各首長一同彩繪施政畫板，拼貼大台中幸福願景，展望2021年，市府將更加努力奮鬥，讓市民「幸福倍增！」

(工商 )