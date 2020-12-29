中國共產黨一個高層小組昨天赴尼泊爾與總理奧利等人會面，今天又與尼泊爾共產黨反奧利派系領袖達哈爾等人會面，試圖避免尼共分裂，維持被指親中的奧利政權。

印度新聞信託社（PTI）報導，由中國共產黨中央委員會對外聯絡部副部長郭業洲率領的4人小組昨天訪問尼泊爾，並與奧利（K.P. Sharma Oli）和總統班達里（Bidhya Devi Bhandari）會面，今天又與曾任總理的達哈爾（Pushpa Kamal Dahal）等尼共領袖會面。

「加德滿都郵報」（Kathmandu Post）引述達哈爾的秘書辦公室表示，郭業洲等人與達哈爾討論尼泊爾當前政局，特別是奧利採取解散國會下院的舉動，雙方還討論如何重新讓尼泊爾共產黨兩個派系團結，以及尼泊爾與中國合作可能性等議題。

達哈爾被暱稱為普拉查達（Prachanda），曾是尼泊爾共產黨（毛派）領袖，2018年與奧利率領的尼泊爾共產黨（聯合馬列）合併為尼泊爾共產黨，協助奧利取得政權。

但奧利掌政後，被達哈爾等人批評過於專斷，未適當分配權力給黨內領袖，治理不善，達哈爾集結黨內反對勢力，掌握尼共90多名國會議員，20日在國會下院對奧利內閣提出不信任案。

除與達哈爾會面外，郭業洲等人稍晚也與由反奧利派系推舉為尼泊爾共產黨主席的庫瑪（Madhav Kumar）會面，討論尼泊爾政局。

此外，郭業洲等人也將與反對黨尼泊爾國大黨（Nepali Congress）黨主席德巴（Sher Bahadur Deuba）、社會人民黨（Janata Samajwadi）黨主席雅達夫（Upendra Yadav）等人會面。

尼泊爾國大黨正領導支持者示威，反對奧利解散國會下院的舉動，要求立刻恢復國會。

奧利在敵對派系動員對他的內閣提出不信任動議下，擔心自己被拉下台，於20日上午召開內閣會議做出解散國會下院決議，並由支持他的總統班達里對外宣布，將在2021年4月30日到5月10日間舉行大選，引發尼泊爾政局動盪。

為避免親中的奧利政權倒台，中國駐尼泊爾大使侯豔琪於5月和7月介入協調執政黨內鬥；在奧利20日促使解散國會下院後第二天，侯豔琪又立刻與奧利和班達里會面，試圖解決執政黨分裂問題。

印度斯坦時報（Hindustan Times）報導，郭業洲等4人昨天與奧利和班達里會面時，試圖說服奧利改變解散國會下院的決定，並承諾協助他整合反奧利派系，避免尼共分裂，讓他的內閣可持續執政，但似乎沒有明顯結果。

雖然中國不斷對外宣示「不干涉他國內政」的原則，但仍試圖影響尼泊爾內政、維持奧利政權，同樣關切尼泊爾政治走向的印度，迄今默默觀察，尚未採取行動。

(中央社)