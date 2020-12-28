含萊克多巴胺美豬將在明年1月進口，各縣市紛紛提出自治條例，行政院長蘇貞昌26日指出，食安要全國一致，千萬不要各自為政。對此，資深媒體人唐湘龍表示，民進黨政府鎮壓縣市首長，根本是莫名其妙，他也呼籲綠營不要用打壓藍營地方首長的方式來緩解2022年選情壓力，應該讓綠營地方首長們也出來表態。

唐湘龍28日在政論節目《少康戰情室》中表示，萊豬問題在地方上面，藍軍縣市長很積極，但卻備受打壓，台中市長盧秀燕還要受到AIT公開批駁，對於民進黨鎮壓地方縣市長，稱應該所有食安標準和防疫標準一致，他忍不住直言，「真是莫名其妙，那地方自治幹什麼？」

唐湘龍認為，地方自治有兩個重大含意，第一，應該允許地方在自我管理上面 適用比中央更高的標準；第二，應該鼓勵地方政府之間有良性競爭，如果能把環境、防疫、食安做得更好 應該鼓勵、嘉獎。

唐湘龍質疑，為何做得好的模範生、努力用功的學生要被打壓？沉默的爛學生、和中央沆瀣一氣的都不用說話？因為中央在cover他，「現在的民進黨，聽蘇貞昌講話，我只聽出一個涵義，因為2022年要地方選舉了」。

唐湘龍指出，可以請下一屆有心要角逐的民進黨地方大頭們出來講，支不支持萊豬，到你的縣市裡面，不要讓蘇貞昌講話，「光蘇貞昌cover你們在幹什麼？ 用打壓藍軍的方式來緩和綠軍地方選將壓力，這算什麼東西，讓地方自己去表態」。

唐湘龍也說，盧秀燕和台中市府說，連萊牛都要禁，那才是對的態度，2012年馬英九時代美國還有80%的牧場是在用萊克多巴胺，現在只有20%，當然可以禁，你只要跟美國講，「請問你美國人為什麼聽不進道理 我們需要卑躬屈膝到這種地步」。

(中時新聞網)