去年澳洲對大陸牛肉出口量突破30萬噸，大陸也成為澳洲牛肉的最大買家。不過，陸媒指出，今年由於中澳關係惡化，澳洲牛肉對大陸出口受阻，許多企業暫停對大陸出口，其他國家正在搶攻澳洲的牛肉市占，其中，烏拉圭將對大陸出口50000頭活牛。

大陸《金十數據》引述烏拉圭媒體報導指出，烏拉圭畜牧業企業Di Santi與大陸買家達成合作，計畫對華供應5萬頭活牛，其中今年計畫出口1萬頭，該企業還表示，在12月10日已向大陸發送了兩大品種的4050頭活牛，用於牛隻品種改良。

目前，烏拉圭是世界第七大牛肉出口國，人均擁有3.5頭牛，長期保持著世界第一的紀錄，而烏拉圭的牛都是在自然環境下飼養的，且有完善的衛生條件保障，任何一頭出口的牛，都可以做到可追溯。值得一提的是，在一些食品嚴格的國家，烏拉圭的牛肉甚至可以免檢口蹄疫進入。

報導指出，由於競爭優勢明顯，從2013年開始，烏拉圭逐步成為大陸重要的牛肉供應國，近幾年，大陸牛肉消費增長迅速，更進一步擴大從該國進口牛肉。根據數據顯示，2019年大陸從烏拉圭進口牛肉27.88萬噸，同比暴增85.8%，約佔大陸牛肉進口量17%，如今，烏拉圭有超過50%的牛肉賣給大陸市場。

今年9月，烏拉圭公布了一項5年計畫——在2020-2025年期間實現肉類出口額增加25%，而大陸市場是其繼續努力爭取的目標。同時，隨著澳洲牛肉對大陸出口下降，烏拉圭牛肉持續獲得大陸買家的關注，相關企業也不斷拿到大單，烏拉圭將有望實現目標。

報導並提到，澳洲也是大陸牛肉的重要供應國，2019年約占大陸牛肉進口的比重為17%，與烏拉圭不相上下，過去憑藉中澳自由貿易協定帶來的出口優勢，澳洲牛肉在大陸市場快速實現增長，但由於屢屢出現問題，澳洲的牛肉正受到大陸買「冷落」。

今年以來，大陸已經暫停了6家澳洲肉商對口牛肉，原因則包括檢驗檢疫等問題。受澳企出口中斷影響，澳洲農業部的數據顯示，今年9月，澳洲對大陸牛肉出口較去年同期下降64%。面對這種情況，有澳洲媒體對牛肉出口的前景感到擔憂。

之前，澳洲《悉尼先驅晨報》曾報導，在11月的大陸國際進口博覽會上，阿根廷牛肉協會「抓住澳洲的不幸」，即便需要經過14天隔離，仍然趕赴大陸市場，向買家展示牛肉產品，眼下，其他國家都在計畫如何搶攻澳洲在大陸國牛肉市場的市占。據了解，除烏拉圭外，巴西、阿根廷及紐西蘭3國也都是澳洲在牛肉領域的強勁對手，屆時它們在大陸牛肉市場的市占均有望進一步擴大。

(中時新聞網)