林心如演出非法移工。（滿滿額提供）

林心如監製兼主演的電影《迷失安狄》，在片中她獨自帶著一名年僅7歲的幼子在大城市裡求生存，在按摩店工作更慘被粗魯的中年男子性騷擾，還得頂著素顏不時淋雨、摔倒受傷，完全褪去以往的巨星光環，但是林心如一點都不覺得辛苦，感性說道：「希望能透過這部電影，讓大家多多來關注平常生活當中，沒有關注到的這一塊。」

她為了更接近所飾演的角色越南單親媽媽，更開啟3聲道，分別使用國語、廣東話跟越南話。拍攝前就開始苦學越南語的她，找了越南老師反覆練習越南兒歌與對話，由於電影全片在馬來西亞拍攝，林心如在演出前便自行做功課，發現馬來西亞當地大部分的華人都會講廣東話，便主動跟導演要求對白中也要有馬來西亞華人口音的廣東話。

另外因為跟飾演安狄的李李仁大多是講國語的關係，所以還必須特別模仿越南腔跟他對戲，笑說台詞念起來自己有時都會講道都會有些錯亂，但因為越南話是後天才學習的，學起來覺得最辛苦的，林心如也咋舌表示：「真的很難講。」

林心如此次為《迷失安狄》挑戰各種悲情橋段，連她自己都笑稱「我很久沒這麼苦了」，光是一場與李李仁、童星涂愷哲在雨中欣喜跳舞的戲，就「洗脫烘」好幾遍，認命說道：「雖然我剛吹乾，但現在又要去淋雨了」。

林心如回憶跟馬來西亞小童星涂愷哲拍攝時，涂愷哲習慣性的都會稱呼林心如「媽媽」，兩人相處上就像真的母子一樣，吃飯或坐車都會坐在一起，而且由於涂愷哲年紀還很小，其實台詞都是旁人講一句他跟著唸一句，看起來特別可愛，讓她在演出這個悲苦的角色時，想起來還有不少溫馨的時刻。

林心如說：「電影這是一個很特殊的議題，當我看到這個故事時，覺得這樣的一個群體，是我們比較忽略的，也是我們要多花一些心思去認識的。」她也希望透過這部電影，讓大家多多關懷這些社會弱勢族群，喚醒每個人心中的良善與愛。電影明年1月8日全台上映。

(中時 )