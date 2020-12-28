柯奐如近3年來人生並不平靜，2018年低調簽字離婚，卻又面臨摯友過世、母親罹癌等衝擊。去年母親遺憾離世，柯奐如和爸爸再度陷入低潮。今年4月她與爸爸為完成媽媽的心願，父女齊心單車環島。她藉此整理自己心情，即將在30日過40歲生日的她，近日和攝影師陳韻如一起籌劃、由彩妝師曾遠璇梳化、拍攝了一系列名為「重生」的宣傳照，做為給自己的生日禮物，「期許自己在重整心境後，能夠突破、更無畏地面對未來」。

柯奐如也和服裝設計師好友陳科維一起出資、策劃、拍攝對談的YouTube影片《奐是你》，計畫以好友間親密對談的方式，對談彼此人生面對逆境時的起伏曲折，又是如何化悲傷為力量，找出破繭而出的動能，她說：「這3年在體會了與摯友、親人的生離死別後、現在更加重視自我的實現。」

從演員轉向幕後統籌、製作，柯奐如表示：「作為被攝者20年 ，第一次轉為製作、拍攝者，我從籌組、學習認識、租借拍攝器材、到討論、決策內容、到後製自己剪接，每一個嘗試，都使我全身興奮不已甚至失眠，若問我現在對我而言什麼是最快樂的事？我想就是和頻率相近的人 ，一起將有趣、有意義的構想實現。」

談及當製作人最需要克服的障礙，她首先慶幸合作對象都是熟悉的夥伴，對彼此的專業都能信任也有很好的默契。最大的難處反而是她身為對談人也是製作人，當議題觸及到隱私時，「到底面對觀眾要開誠佈公到什麼程度？必須能夠感到自在又具備吸睛，這中間的權衡，也是我反覆思索的。」

最後柯奐如也表示，創作初衷是希望看到影片的人，「可以了解我能夠貼近人心、敢深入挖掘、能夠將複雜的事物，轉譯為直接易懂的能力。我期待有人邀請我去做有別於演員的新嘗試，我相信一定也會是有意思的經驗，而這些不同的工作經驗，這些累績，最後都會匯成演員的養分，表演是做角色與觀眾間的『橋樑』、我相信某種程度上，主持也是。」

(中時 )