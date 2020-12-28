俄國27日證實，已派遣更多憲兵部隊前往敘利亞北部。由於土耳其支持的敘利亞反政府軍，正與庫德族交火於重要戰略公路附近，而該公路又由俄土部隊共同巡邏。俄國此時增兵此處，等於警告「土耳其的小弟安分一點」，不要趁機擴大勢力。

據「俄羅斯衛星通訊社」報導，俄國駐敘利亞各方衝突調解解中心負責人海軍少將斯特尼克表示，「有鑒於敘利亞安伊薩(Ain Issa)區的情勢不穩，而俄國與土國日前也敲定部署聯合警衛哨點。為加強穩定安伊薩情勢的力量，俄方派出憲兵部隊並已抵達該區」。

此外，俄國戰機也在該區域巡邏，並呼籲「衝突各方停止砲擊，不要讓緊張局勢升級」。不過，俄國也表示過去24小時內，沒有發現土國支持部隊的戰鬥機襲擊。

據《路透社》28日報導，俄國此番部署行動恰巧在外交部長拉夫羅夫(Sergei Lavrov)，與土耳其外交部長卡夫索格魯(Mevlut Cavusoglu)22日會談前進行。2人會談內容為繞在敘利亞議題；由於土耳其支持的是反敘利亞政府軍，而俄羅斯則承認阿塞德政權與部隊，使得情勢錯綜複雜，極為微妙。

報導指出，安卡拉有意利用此次會議，推動趕出庫德族「人民保衛軍」(YPG)的目標。土國國防官員解釋，YPG為恐怖組織，一定要離開安伊薩，土國願意為此採取一切行動。

自12月起，土耳其支持的敘利亞反政府軍，與庫德族在安伊薩爆發戰鬥。安伊薩位於連結該國重要城市的公路附近。2019年，土國部隊與其盟友在敘利亞北部與東北部，針對YPG發動一系列攻勢。

YPG為敘利亞民主力量(SDF)的重要軍事骨幹。SDF過去在美國的協助下，掃平敘國東北部的「伊斯蘭國」(IS)；不過，YPG為土國指控為恐怖分子，常在土國東南部引發騷動。

(中時新聞網)