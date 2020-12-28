小米（Xiaomi）今晚在北京舉辦發表會，宣布旗艦級手機小米11、MIUI+ App、MIUI 12.5，以及小米Wi-Fi 6增強版路由器AX6000，以及小米11智能保護殼等新品，在2020年底為米粉帶來的一系列的新品。

小米創辦人、董事長暨執行長雷軍今日主持發表會，首先回顧了小米2020年的成績單；隨後則介紹了小米5G實驗室、天線實驗室、自動化相機實驗室、顯示光學實驗室、音頻實驗室、穩定性測試實驗室等在手機研發過程中的作用，表達了小米在技術研發上的投入與用心。

小米創辦人、董事長暨執行長雷軍今日主持小米11發表會。（摘自雷軍微博）

小米11採用6.81吋螢幕，因為採用最新的E4發光材料，峰值亮度達到1500 nits，在強光下則可達到900 nits。對比度達到5000000：1，在此基礎上功耗還降低15%。保留了小米10使用的前後光線感測器，也將自動亮度調節升級至8192級。機身共有兩種版本，AG磨砂玻璃版有藍、白、黑等三種配色；素皮版則有烟紫色與卡其色兩種顏色。

小米11的螢幕解析度達到2K，並且支援120Hz螢幕更新率以及480Hz觸控採樣率。受益於小米自行研發的螢幕色彩校準法，小米11的螢幕可實現△E≈0.41，色彩精度JNCD≈0.38，並獲得DisplayMate螢幕評測機構A+認證。針對曲面螢幕誤觸，小米也進行了優化，透過頂部、底部兩顆全新的握姿感測器來監測手機持握狀況，並且屏壁手掌持握位置，讓其他位置可以正常觸控。新機搭載由Harman/Kardon金耳朵團隊調教的雙立體聲揚聲器。

性能上，一如預告小米搭載了高通才剛發表的最新Snapdragon 888處理器，採用5奈米製程的Snapdragon 888採用1超級大核、3大核、4小核的配置，超級大核心採用ARM X1核心，主頻達到2.84GHs，峰值性能相比A77 you核心提升30%，大核則採用3顆A78，相較A77核心功耗優化50%。CPU整體相相比上代Snapdragon 865性能提升25%，功耗降低25%。GPU方面，性能提升35%，功耗降低20%。同时，Snapdragon 888採用全新的第六代高通AI引擎，算力高達26TOPS。網路連線能力方面，採用內建5G基帶，功耗表現更好。

小米11搭配了「滿血版」LPDDR 5內存記憶體，主頻升級到3200MHz，傳輸速度提升至6400Mbps，搭配UFS 3.1高速閃存。散熱上搭配VC液冷立體散熱系統，覆蓋發熱區；並且內建全新超薄氣凝膠熱阻斷材料，能防止局部瞬間發熱傳導至手機表面。

相機規格上，小米11採用三星HMX感測器的1億畫素主相機，搭配1300萬畫素超廣角相機以及500萬畫素微距鏡頭。前相機則是2000畫素。功能上支援8K錄影，還有超級夜景影片以及大師電影濾鏡的全新功能。

小米11支援Wi-Fi 6增強版，搭配4600mAh電池，支援55W有線快充，50W無線快充，以及10W反向無線充電。基於環保的緣故，本次小米11推出之際，包裝盒不附充電器。而在中國大陸地區，米粉購機可以選擇套裝版（附贈55W充電器）以及標準版，價格都是3999人民幣。小米11還推出了SPECIAL EDITION—小米11 雷軍簽名版。不過按照過往小米的策略，特別版的手機在台灣市場推出的機率都相當低。

針對MIUI 12.5，小米指出在系統上進行了全面優化，包含systemUI全面重寫、逐一優化系統App，讓整個系統更小，也更快更省電。系統動畫效果上，則更為流暢、媲美iOS，讓手機畫面展示過程更順暢，並介紹三款全新超級桌面（壁紙）。音效上則選取各地有代表性的生物聲音，包含瀕臨滅絕物種的聲音作為系統提示音；震動效果則進一步模擬真實的觸感，將現實世界的機械回饋能以震動的方式重現。並且進一步提升隱私權的防護，且可透過PC端的MIUI+ App來與電腦互連，可藉此將手機螢幕投放到電腦螢幕上，並實現應用接力、數據接力等手機-電腦互聯的需求。

在中國大陸市場，小米11在今晚10點開放預購，8GB+128GB售價人民幣3999元、8GB+256GB售價人民幣4299元、12GB+256GB售價人民幣4699元，預計在2021年1月1日0點正式上市。小米11 雷軍簽名版12GB+256GB售價人民幣4699元。小米路由器AX600售價人民幣599元，2021年1月8日早上10點開賣。這兩項新品在台推出與否以及價格、上市日期等資訊，需要等候台灣小米正式公佈。

(科技)