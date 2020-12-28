位於河南省開封市的百年老校河南大學將進一步與舉世聞名的少林寺開展合作，以少林寺品牌和海外少林弟子資源，發揮河南大學的專業教學和學位優勢，向全球招收武術專業國際學生，包括普通進修生、本科生、碩士研究生和博士研究生，學成後將頒發少林武術博士等各級學位。

據《澎湃新聞》引述河南大學官方微信公眾號消息稱，河南大學與少林寺將合作培養武術國際生，此一百年老校與千年古寺強強聯合，將依託少林寺品牌和海外少林弟子資源，發揮河南大學的專業、教學和學位優勢，在全球範圍內招收漢語授課武術專業的各級國際學生，包括大學本科、碩士與博士生。

少林寺名聞國際，有許多外籍人士慕名前來學習武術，未來將為習武國際生頒授各級學位。（圖／新華社）

報導指出，少林寺方丈釋永信2009年接受河南大學聘請，成為河南大學體育學院名譽教授，釋永信亦帶領少林武僧團專程前往河南大學參加受聘儀式。雙方並在2012年5月簽署了河南大學與少林寺合作辦學意向書，河南大學亦期望與美國體育學院在本科、碩士、博士等3個層次上開展廣泛的國際合作辦學，希望河南大學與少林寺聯手打造國際知名教育品牌。

2018年河南大學武術學院院長洪浩教授領銜的研究團隊受少林寺委託開始進行《少林功夫段品制》的研究工作。翌年首期少林功夫段品制培訓班在河南嵩山少林寺舉行，有來自海內外174名少林弟子完成少林功夫初段位學習，158名學員順利通過少林功夫段品制委員會考評，並頒發段位等級證書，成為全球首批的少林功夫段品制認證人員。迄今為止，共有近1000人次參加了少林功夫段品制的培訓班。

河南大學創立於1912年，原稱河南留學歐美預備學校，建於中國科舉考試終結地——河南貢院舊址。後歷經中州大學、國立第五中山大學、省立河南大學等階段，1942年改為國立河南大學。中共建政後，幾經院系調整與更名，1984年恢復河南大學校名。

(中時新聞網)