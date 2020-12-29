含萊克多巴胺美豬、美牛將在元旦開放進口台灣，對於各地食安自治條例對萊豬管制不同，行政院長蘇貞昌喊話，防範會做到滴水不漏，但不能亂了套。國民黨台北市議員王鴻薇表示，北市議會為保護市民，在11月就已修正通過《食安自治條例》因應，並在同月24日就送交政院，但政院卻以一紙公文延長核定期限，她強調，「明年1月1日起將形成法律空窗期，各地方政府與中央法令不一，恐怕會天下大亂」。

王鴻薇28日在臉書貼文表示，民進黨在立法院挾人數優勢，強行通過包括進口含萊劑美豬、30月齡以上美牛等9項行政命令，強逼台灣人吞萊豬。北市議會為了保護市民健康，在11月就已修正通過食安自治條例因應，市府也於11月24日送行政院核定，依法，行政院應該在1個月內回覆，而行政院卻以一紙公文延長核定期限，形同阻擋北市食安條例。

行政院公文。(圖/翻攝自 王鴻薇臉書)

王鴻薇並指出，若最後中央還是不予核定，未來不排除由北市議會「聲請釋憲」，也是一個好讓北市民進黨籍議員可以效法林淑芬、劉建國、江永昌立委們的機會，來傾聽人民心聲、反映真實民意。

最後，她也提到，其實不只台北市，其它包括新北市、桃園市、台中市、台南市、高雄市等五都，及各地地方政府也相繼修訂相關《食安自治條例》因應，但目前都沒收到行政院核定，甚至是以「一紙公文」延長期限、拖延時間。王鴻薇憂心表示，「明年1月1日起將形成法律空窗期，各地方政府與中央法令不一，恐怕會天下大亂」。她奉勸中央，「真的別再拖了」，就算中央政府鐵了心要餵人民吃萊豬，也請勿阻撓地方政府保障人民健康。

台北市針對輸入豬肉及豬肉可食部位原料的食品業者，實施強制檢驗萊克多巴胺殘留容許量，未依規定進行自主檢驗，得命限期改善，屆期未改善者，處新台幣3萬元以上、10萬元以下罰鍰，情節重大者，得逕處6個月以上1年以下停業處分。

王鴻薇臉書。

(中時新聞網)