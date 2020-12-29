先前有跟大家談過棒、籃、足及網球場中投注「高賠」的時機，近來由於排球也有開放場中投注，喜歡排球的朋友們如何在場中投注時可以有效掌握「高賠」的時機，今天就以一場南韓V聯賽場中投注「正確比數」賠率的走勢圖來跟大家探討。

運彩排球場中「高賠」時機曝光

台灣運彩總經理林博泰(左)上時來運轉節目，與主持人尉遲佩玉(右)談運彩眉角。(陳威成攝)

運彩「場中投注」(Live Betting，俗稱走地)是一場比賽開始後購券者可以邊看著比賽邊投注的方式，既刺激又好玩，廣受大家喜愛，其間各項玩法的「賠率」(Odds，中獎時可獲得投注金額的倍數)會隨著比賽進行的情形產生高低的變化。

20201229-運彩「場中投注」說明。(台灣運彩提供)

運彩排球「正確比數」是賠率相對高的一種玩法，購券者可以預測一場比賽在法定比賽時間完成時的比數，選項共有6個，客勝有3個，包括「3：0」、「3：1」及「3：2」，主勝也是3個，包括「0：3」、「1：3」及「2：3」。

排球「正確比數」說明。(台灣運彩提供)

以12/2韓國V聯賽「韓國電力公社Vs. 現代資本天行者」「正確比數3：1」場中賠率走勢為例，賽前3.40倍，第一局25比16，客隊1：0領先，賠率下降到2.62倍；第二局19比25，雙方1：1，正確比數「3：1」選項發生的機率提高，賠率下降至2.05倍；第三局25比21，客隊2：1領先，正確比數「3：1」機率又再提高，賠率再降到1.22倍；場中到了第四局，主隊從原本的落後追到13比13平手，再持續把比數拉開到17比22，眼看主隊拿下第4局形成比數「2：2」的機率大增，所以正確比數「3：1」的賠率瞬間由12倍驟升至22倍，之後兩隊持續拉鋸，3:1的賠率也隨之上上下下，後來主隊先取得24分來到局末點，再得1分比數就會以2:2戰成平手，正確比數「3:1」的賠率又再度飆升到22倍，這中間購券者如果還是看好客隊最終可以逆轉，便是投注正確比數「3：1」高賠的時機，後來主隊遲遲未能拿下最後1分，讓客隊24：24追平，纏鬥到最後果真由客隊以28：26逆轉拿下第四局，正確比數「3：1」中獎，其間所有看好客隊會以正確比數「3：1」勝出且付諸實際行動投注的朋友們全數中獎，有人只拿回1.22倍的獎金，也有人則是大大抱回22倍的獎金。

韓國電力公社Vs.-現代資本天行者場中賠率走勢。(台灣運彩提供)

所以，同樣看好正確比數「3：1」的購券者，在不同的時間及情境下買到的賠率都不盡相同，大體上賠率往往會在該選項機率降低的情況下飆高，如果購券者對原本看好的選項有信心，而且也能即時地做出購券決定，那麼同樣中獎的情況下可以抱回獎金的倍數就會比較高。

(中時新聞網)