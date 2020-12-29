沿著西部濱海公路台17線往雲林，沿途低矮平房連成線，和日常城市風景截然不同，才發現原來台灣存在著這麼純樸的角落。進入幽靜的口湖鄉成龍社區，路上杳無人煙，一轉眼看到水藍色的小平房，如同置身童話世界，「成龍集會所」藍色的外牆用各色馬賽克磚拼貼許多海洋生物：螃蟹、蝦子、魚……等，位於口湖鄉屬雲林縣最南沿海的鄉村，鴨鵝畫作當門神，成功展現鄉村特色。

純樸鄉間迸出一線生機 成龍社區有吃有玩 Having fun in Yunlin (圖/EVENT365生活誌 Tai Lun Kay 提供)

純樸鄉間迸出一線生機 成龍社區有吃有玩 Having fun in Yunlin (圖/EVENT365生活誌 Tai Lun Kay 提供)

「成龍集會所」四十幾年前為國民小學的校舍，於民國七十二年改建成集會所，2011年將空間升級成兒童圖書館，透過社區發展協會及孩童參與創作，空間貼滿馬卡龍淡色系大小形狀不一的磁磚，極富趣味與童真，其中還有影像磁磚，將老照片轉換成磁磚，一片片的故鄉記憶片段交錯貼在集會所牆上，讓往後的訪客能夠一睹成龍村往日風采，挑本童書，坐在漂流木製成的椅凳及桌子，回憶自由自在的童年...

(本文由EVENT365生活誌提供)

(中時新聞網)