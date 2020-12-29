【回憶殺】國光客運董事長王怡中日前突心臟衰竭逝，使親姐王怡仁的名字再度被提起。王怡仁曾是新聞主播，轉型藝人後拍過電視劇和主持節目，8年前結婚便退出演藝圈。

王怡仁出身富裕家庭，父親是知名建築公司董事長王應傑，大學畢業後她以優異成績進入新聞台當上主播，外型甜美、口條流利，被視為「侯佩岑接班人」。特別的是，王怡仁是台灣首位穿舌環的主播，故有「舌環主播」的稱號，但她心不在播報，違背父母的期望轉行當藝人，爸爸王應傑雖然不斷澆冷水，仍默默關心女兒的演藝動態，甚至不反對她拍全裸戲。

王怡仁曾有「舌環主播」之稱。（圖／中時資料照）

王怡仁入行數年主持過《超級上班族》和《台北紅樓夢》，拍攝電視劇《家有四千金》還被黃仲崑爆料「看過她下體」引起軒然大波，原來他與王應傑是好友，曾幫1、2歲的王怡仁換過尿布，王怡仁尷尬地笑稱年紀小，認了！然而當藝人的幾年間，王怡仁的花邊新聞比演藝作品精彩，2006年她和友人到烏來泡湯，疑遭狗仔拍到喬比基尼不慎露出「粉紅暈」的照片，由於臉上妝容完整，加上有代言活動，引發外界揣測想藉此炒新聞，但她喊冤表示不可能為了曝光做那麼大的犧牲，經紀公司最後「以和為貴」為由不向周刊提告。

感情方面，王怡仁陸續跟周杰倫、陳秋程、小鐘、藍正龍、敖犬等傳出戀情，最後情歸身價上億鞋業小開張育漢，兩人透過朋友認識，男方相當欣賞她的美貌和傻大姊個性，只是當時王怡仁有小鐘，分手後又跟藍正龍交往，苦等約4年總算盼到女神再度空窗，積極追求後順利交往，2年後求婚成功抱得美人歸。

王怡仁桃花旺，婚前曾與多位男星傳緋聞。（圖／中時資料照）

王怡仁曾透露老公很包容又寵她，「唯一的缺點就是對我太好」爸爸王應傑也十分滿意女婿，直言女兒過去的對象「都是過客」；由於男方家族極為低調，婚後王怡仁甘願退出演藝圈，專心當鞋商少奶奶，陸續生下2子1女，身材卻完全沒走鐘，現年40歲仍維持少女般的體態，就連臉上都彷彿打了防腐劑，美貌依舊，令網友大讚是凍齡女神。

(中時新聞網)