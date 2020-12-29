大部分的女人都很怕變老，擔心外貌不再美麗，但是有些人就算老了依然充滿魅力，讓人一眼就被吸引。運勢命理網站「十二生肖運勢推算」分享，以下3個生肖的女人特別具有「凍齡美魔女」的潛力，歲月流逝不會在他們臉上留下痕跡，反而讓他們顯得更有魅力！

▍1.生肖猴

屬猴的女人有很高機率會「逆生長」，年齡大了反而擁有一張「童顏」，他們很會保養，也注重養生，通常有運動習慣，因此等到同年齡層的人都老了，他們依然年輕，顯得特別出眾，令人過目不忘，他們是十二生肖女中的凍齡美魔女，越老越有魅力！

▍2.生肖蛇

屬蛇的女人天生就有自我風格，很會打扮，而且很有自信。他們氣質優雅，活得非常有質感，就算老了依然迷人。有些人一輩子渾渾噩噩，生命流逝了大半，回首卻不知道自己在忙什麼，這種事情絕對不可能發生在屬蛇的女人身上，他們對生活很熱情，就算年老後長出皺紋，依然充滿魅力，可以想像出他年輕時貌美的樣子。

▍3.生肖馬

屬馬的女人充滿活力和熱情，心態很年輕，因此通常從外表都看不出他的真實年齡，是非常擅長「裝嫩」的一群！他們會從人生經歷中記取教訓，因此越老活得越從容，他們年輕時較不穩重，年齡增長後活得越來越自在，人也越來越圓融，充滿沉穩的魅力，令人無法忽視。

(中時新聞網)