娛樂8點半》45歲港星韓君婷頂著亞洲小姐的光環打開星路，不過選美出身的韓君婷，近年卻慘被港媒酸暴肥，而她在2014年還因滑倒摔壞鼻破相，不過韓君婷化低潮為能量，現年45歲的她不僅接受自己的外表，還晉升為保養有術的美魔女一枚。

外型俏麗的韓君婷是英國裔及華裔的混血兒，高顏值的她曾在雜誌中少女專欄亮相，之後韓君婷在1997年參加亞洲小姐選美得到亞軍，但是因為原本的冠軍朱燕珍，因為隱瞞婚姻而被拿下后冠，韓君婷隨後被躍升為冠軍，也因此打開韓君婷的星路。

身為混血兒的韓君婷五官俏麗，也因此讓她知名度大增。（圖／取材自韓君婷 Instagram）

韓君婷擁一張美如洋娃娃的容貌，讓她知名度大增，韓君婷接連在電視劇《美麗在望》、《智勇新警界》、《窈窕熟女》、《肥貓正傳II》，以及電影《百年好合》、《下一站...天后》、《精裝追女仔2004》等都有演出，星途還算順遂。

不過韓君婷卻因體質關係而暴肥，原本一雙鳥仔腳、翹臀的，卻「灌風」成象腿，韓君婷還遭港媒狠酸，冠上「蘿霸」、「巨躉」等難聽的外號，韓君婷事後展現決心瘦下來，一度還降到只有36-40公斤、根本是皮包骨。

無奈韓君婷禍不單行，她和初戀面臨生離死別，大韓君婷12歲的髮型師男友原本打算向韓君婷求婚，小倆口準備朝結婚生子邁進，但男友卻不幸罹患肝癌，當時才25歲的韓君婷對男友不離不棄、常陪伴進出醫院，遺憾的是，最後髮型師男友仍不敵病魔過世。

韓君婷經歷一段刻骨銘心的愛與痛，但她事後卻因感情問題，罹患厭食症而淡出香港演藝圈，韓君婷並在2010年移居到新加坡、為哥哥打理生意，專心當朝九晚五的上班族，不過韓君婷2014年卻在浴室發生意外，韓君婷重心不穩滑倒，她的鼻子首當其衝，韓君婷挺鼻被撞歪，儘管她四處求醫、卻無法恢復以往長相。

韓君婷沒有因撞壞鼻而喪志。（圖／取材自韓君婷Instagram）

這時韓君婷來個閃電回歸演藝圈，她頂著撞歪掉的鼻子亮相，但現場的人幾乎都認不出韓君婷，她不僅鼻翼變窄、鼻孔變小，整個人看起來很不自然，還引來變臉疑雲。

45歲的韓君婷不畏外界酸言酸語，她積極回歸演藝圈，在主持、戲劇等領域努力，同時，韓君婷在今年抗疫期間努力健身運動，讓她擁有前凸後翹的好身材。

至於因為意外而崩塌的鼻子，韓君婷則化低潮為能量，她已接受自己的鼻子，並認為現在的模樣也沒什麼大不了，韓君婷也不會再去修復鼻子了，並呼籲大家不要把焦點放在她的外表上，希望能多留意她的內在美。

君婷已接受自己的鼻子，並呼籲外界能多留意她的內在美。。（圖／取材自韓君婷Instagram）

(中時新聞網)