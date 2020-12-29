44歲大陸女星李小冉外形亮麗、身材高挑，尤其雪白肌膚令人稱羨，還有凍齡女神的稱號，近來因在古裝劇《慶餘年》飾演反派角色「長公主」人氣再翻漲，28日她出席華鼎獎，因為好身材衝上微博熱搜第一名，意外掀起熱烈討論。

李小冉28日身穿一襲白色抹胸紗裙走上華鼎獎星光大道，只見她紮起頭髮，脖子上還有流蘇頸飾，搭配她的冷白皮，整個人仙氣爆棚，尤其禮服的低胸設計完全展現她的豐滿上圍，雙峰幾乎快蹦出，另外下半身開高衩的設計，讓她一邁出步伐，修長美腿也若隱若現，優雅又不失性感的模樣，受到網友一片好評。

李小冉走紅毯蹦出豐滿雙峰，網友狂讚絕了。（圖／翻攝自微博）

李小冉因為身材太好衝上熱搜第一名。（圖／翻攝自微博）

紅毯照一曝光，吸引許多網友激動狂讚「這身材狀態也太好了吧，哪裡像40+的人啊」、「該有肉的地方有肉，該瘦的地方又很瘦，很讓人羨慕了」、「身材也太棒了吧，女人看了都眼饞」、「肉都長在該長的地方了」、「好大」、「這身材真的絕了」。

出道多年的李小冉，畢業於北京舞蹈學院，當年因演出《像霧像雨又像風》的「安琪」一角爆紅，之後又演出《逆水寒》、《來不及說我愛你》等劇，清新脫俗的氣質吸粉無數。

(中時新聞網)