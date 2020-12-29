感情維持不易，尤其是在雙方都步入婚姻後，若能保持甜蜜更令旁人羨慕。一位人妻就透露公婆間的「飯後小情趣」，雙方的甜蜜互動更讓她直呼自己就像空氣般不存在。網看了羨慕直呼「這是真愛」！

原PO在「爆怨公社」上表示，由於平常多半和公婆待在店裡處理文書作業，近日剛好遇到淡季，多出很多空閒時間讓她只好被迫看兩人公然放閃。

某日在中午吃完飯後，婆婆處理完電腦要求公公來看有沒有錯誤，當公公靠過去時，婆婆劈頭就問「是吃了什麼東西嘴巴味道那麼重？」公公回說「蒜頭啊！」婆婆則說「臭死了」，而公公也不理會，隨後就和婆婆開始玩起哈氣遊戲。持續約2分鐘，婆婆才意識到身旁有人，表示「不要鬧了媳婦在這裡 。」

看完兩人甜蜜互動，原PO無奈直呼「其實你們可以當我不存在沒關係，我已經快瞎了，就直接原地變空氣無所謂的。」也讓原PO感嘆說「長久的愛情果然都是你在鬧她在笑」。

貼文一出，網友紛紛表示羨慕，直呼「覺得這種愛情好美，她在鬧，你在笑」、「好可愛的公婆，家裡的氣氛一定很棒」、「這公婆超棒的啊，這就是真愛啊」、「這就是幸福」、「好恩愛喔！真羨慕」。

(中時新聞網)