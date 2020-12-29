《路透社》報導，俄國敷管船「幸運號」已離開波羅地海北溪2號天然氣管線的架設工地。根據「Refinitiv Eikon」28日最新統計數據，目前該工程已在德國完成2.6公里的管線架設；不過，隨著天然氣管線的完成，西歐勢必更加依賴俄國天然氣，讓華府極為不滿。隨著川普下臺，拜登入主白宮，北溪管線恐成為西歐與拜登關係齟齬的導火線。

由於天溪天然氣2號管線讓西歐可以繞過烏克蘭，直接接線來自俄國的天然氣，讓美方擔憂俄國主導歐洲能源供應，並透過經濟制裁來阻止北溪天然氣2號管線的架設；也讓「幸運號」架設管線的工作暫停1年，直到本月才恢復工程施工。

「幸運號」2021年1月起，將繼續在丹麥水域的管線工程。據估計，整個工程已完成逾90%，目前僅剩100公里的管線鋪設，便全告竣工。

德國外交部長馬斯(Heiko Maas)28日表示，德國對北溪天然氣管線2號的立場始終一致，「只要華府開口就要遵守，那歐洲主權何在？」其認為，正因為立場不變，即使換成拜登上臺，雙方矛盾依舊難解；不過，最關鍵的還是雙方在重要戰略與地緣政治的路線相符便可。

由於德國立場堅定，未來北溪天然氣2號管線恐成為美國與西歐關係的導火線。事實上，美官員日前才呼籲，歐洲盟友應停止修建管線的工作，並強調未來幾週內將針對該項目進行更廣泛地制裁。俄國24日則重申，美國制裁的確讓完工更為複雜；但莫斯科與歐洲國家對管線的鋪設興趣極高。

報導表示，這項高達116億美元(約新臺幣3337.32萬元) 計畫，讓美方憂心西歐的能源自主不再，而淪為俄國禁臠；但西歐則認為美國的干預根本「狼子野心」，背後真正目的是推銷美國的液態天然氣。隨著北溪2號天然氣管線工程即將竣工，美國揚言加深制裁力道，卻恐為拜登政府埋下與西歐關係的導火線。

(中時新聞網)