英國航班載回114旅客返抵國門，民眾擔心疫情升溫，也怕變種新冠病毒入侵台灣。果不其然，中央流行疫情指揮中心28日宣布，該班機就有3人確診，有1人病毒量相當高，此外，當天另有5個境外移入，分別來自英國、菲律賓和印尼。其中案790的狀況最值得注意。網路觀察家朱學恒說，這位英國籍20多歲男性最讓他不寒而慄，因為他是兩度確診，他不解問道，難道他得病痊癒卻沒有免疫嗎？

根據指揮中心發布的訊息，案790為英國籍20多歲男性，曾於8月29日在英國確診，12月9日至21日採檢4次核酸檢驗均為陰性；12月23日來台處理事務，持有登機前3日內核酸檢驗陰性報告，入境後至集中檢疫所檢疫，迄今無症狀；12月27日因「英國專案」採檢，28日確診。已掌握個案接觸者18人，其中3人為前後兩排旅客列居家隔離，餘15人未入境，將透過國際衛生條例國家對口單位（IHR NationalFocal Point）通知相關國家。

朱學恒28日在臉書上關注國內疫情發展。他提到，「這個案例讓我不寒而慄」。曾經確診，四個月之後檢測都沒事，無症狀再採確診。也就是說，得病之後痊癒卻沒有免疫嗎？他認為，指揮中心應該要進一步說明。

對於朱學恒的疑惑，一位網友太有才說出妙語「對聯：體温上上下下，檢測陰陰陽陽；橫批：不要再問了」，有網友則解析，「可能之前確診感染舊型、現在確診感染新型啊……」、「得病痊癒本來就不一定會免疫喔⋯⋯而且目前免疫也不是終身免疫，大概只會持續3-4個月有抗體。」

另外，其他網友也紛紛留言，「英國來的⋯香啊！終於跟國際接軌了……」、「到底是我們的採檢有問題，還是他國的採檢不準確」、「現在這病毒就像流感，世界各地都變異。有抗體的可能是沒變異的」、「這樣打疫苗真的會有用？」、「確診的是變異的嗎？」、「這到底是一個什麼樣的可怕病毒」、「全世界都在防堵英國，我們反而倒過來？？好奇妙的邏輯」。

(中時新聞網)