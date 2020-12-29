為了解魚類對癌症預防是否有好處，牛津大學與世界衛生組織旗下的「國際癌症研究中心」(IARC)，針對476,160人的飲食習慣，進行長達15年的問卷調查與分析。結果發現，每週吃3次魚的人，不但體內發炎的症狀減少，罹患大腸直腸癌的機率也下降12%；不過，雖然甚麼魚都能產生效果，吃油性品種的魚(如鮭魚或鯖魚)罹患率的降低僅有10%。

現有文獻指出，戒菸、維持理想體重、均衡而營養的飲食模式，可讓人減低罹患癌症的機率達40%。然而，吃魚對癌症的預防是否有好處，研究人員針對476,160人的飲食習慣，進行長達15年的追蹤問卷調查。結果發現，共有6,291人罹患大腸直腸癌；相較於吃不到63.49克的人，每週食用任何品種的魚達359.1克者，發生大腸直腸癌的風險降低12%；每7天攝取油性品種魚達123.9克，罹患大腸直腸癌的機率降低10%。

研究團隊認為，魚肉富含脂肪酸，脂肪酸可減緩體內發炎的症狀，而發炎恰巧會破壞DNA，導致癌細胞出現；此外，人體發炎的過程還產生稱為細胞介質的分子，而該分子會讓「滋養」腫瘤的血管增生。因此，魚肉減緩發炎的效果，進而為大腸直腸癌的罹患釜底抽薪。

研究團隊補充，像鮭魚等油性魚種，其魚肉富含的Omega-3已被證實能抑制癌細胞與癌症前期細胞的生長，卻不會抑制健康細胞的生長。此外，研究也發現，目前仍沒有發現貝類對大腸直腸癌的罹患有任何抑制機制。

研究主持人甘特(Marc Gunter)表示，「這項研究證實，吃魚有助於減低大腸直腸癌的風險，應鼓勵人們將魚類納入健康飲食之中」。不過，這項研究的缺點，便是沒有考慮魚油補充對大腸直腸癌的罹患有無影響。因此，未來研究方向當屬研究魚油是否產生作用。

據美國癌症協會的統計，光2019年，約有145,600的美國人發現罹患大腸直腸癌；大腸直腸癌已成為美國癌症排行榜的第3名。

(中時新聞網)