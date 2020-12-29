英國新冠疫情飆升，自出現病毒變異後，更被全球50餘國緊急斷航，但我國只採取航班減半方式因應，也因此無可避免會帶來更多確診案例。前台大感染醫林氏璧觀察，昨（28）日有8個境外移入，其中6個是來自英國。以他判斷，案787，791和發燒少年都是新發病，病毒量較高，因此驗出變異株機率很高。

林氏璧在臉書上表示，案787，791還有發燒的少年3位都是新發病，病毒量較高。應該有機會很快會驗出是否是英國變異株。看看後天星期三記者會來不來得及？但由於倫敦12月已經三分之二都是此變異株流行，他認為機率是很大的。

林氏璧說，台灣若確認有英國變異株境外移入，新聞媒體會怎麼應對？國人會有多焦慮？他大膽臆測，台灣會開始討論禁航、鎖國、封城，以及早就該做的入境普篩。至於跨年是否停辦？他覺得，應該看在社區中有沒有找不到來源的案例。只要有1個，風險就明顯變大。目前應該是沒有的。台北市政府之前訂的是15個，這些都是風險控管的臨界值，可以討論。

林氏璧認為，過去這段時間已經證明，邊境檢疫最重要的是嚴格的14+7。不是禁航（你能禁多久？），也不是有沒有入境檢測（不管是day0或day14測都一樣）。檢測不能取代14天的隔離。我們要對自己有信心。

林氏璧指出，我們不需要回到年初那時的恐慌，現在我們已經對這個病毒有更多了解了。雖然還有未知，但不管潛伏期、PCR/抗體等檢查的意義，無症狀感染者，病程、治療方法、分年齡致死率等等，我們都較能掌握了。最後老話一句，口罩戴好戴滿。天氣冷了，大家保重身體準備送走這不願想起的2020年！

(中時新聞網)