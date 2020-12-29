再過幾天就是跨年了，今年遇到新冠肺炎疫情，即使是出門參加跨年，也相對不像往常氣氛高漲。尤其今年將逢寒潮來襲，來一杯暖呼呼的咖啡低調相聚，也許更顯同理心而溫暖。為瞄準這波跨年商機，許多咖啡、飲料業者紛紛祭出優惠，一杯一元或買一送一等好康，咖啡控趕快揪親朋好友，一起喝爆迎接2021年吧。

全聯福利中心

全聯推出「1元限量爆搶」跨年優惠活動，元旦早上9時起設有OFF COFFEE的門市推出1元熱美式，無OFF COFFEE的門市也有福利可享，伯朗罐裝咖啡原味1元優惠，每店限量110杯。

伯朗咖啡

活動至12/31，周一至周五以原價購買任一杯飲品，享第2杯半價優惠；31日當天則加碼跨年好康飲品買1送1。另外，也與momo購物網合作推出「幸福大轉盤」，即日起至1/8日前往momo活動頁面或APP參加活動，就有機會獲贈漂浮咖啡、美式咖啡買1送1及咖啡免費兌換券等多項好康。

路易莎

活動至明年1/4，推出「100%一番抹茶」系列優惠，產品包括原價80元的100%一番抹茶鮮奶、大臣賞冠軍茶匠焙茶鮮奶茶下殺至50元；原價70元大臣賞冠軍茶匠焙茶、大臣賞冠軍茶匠煎茶只要45元等，喜歡抹茶和咖啡組合的咖啡控，也有100%一番抹茶咖啡拿鐵75折優惠。

丹堤咖啡

丹堤推出「e起聖誕一起翻牌」數位抽獎遊戲，活動至12/31止進入活動專頁，每天可參加1次翻牌，有機會獲得愛文芒果鬆餅的免費兌換券，還有大杯以上咖啡的買1送1券等。

西雅圖

活動至1/31，凡來店消費即送「好咖優惠卡」，活動期間出示此卡優惠內容，可兌換優惠卡上的優惠商品，12月優惠含有任選飲品第2杯折價50元、單點麵包加飲品折30元等；1月優惠包括單點美式咖啡第2杯半價、任選2份早餐套餐第2份折50元等。

Cama現烘咖啡

暖冬回饋大補帖，周周折扣到跨年！11/18至1/5期間來店，選購「經典巧克力」現折10元（不可寄杯）；會員即起至1/5購買榛果摩卡咖啡、摩卡咖啡，享有第2杯7折優惠。

全家

年終歲末推出「Let's Cafe美好分享壺優惠」，活動至明年1/12，每周五、六、日皆特價199元（原價280元），相當於打了7.1折。

萊爾富

萊爾富主打精品咖啡優惠，活動至1/5結束，全台門市推出Hi Cafe古吉精品美式咖啡暖心價55元、精品拿鐵咖啡暖心價65元。另外，萊爾富APP的整買零取也即起至1/5有優惠，Hi Cafe古吉精品美式咖啡10杯490元、精品拿鐵咖啡10杯560元，等於打7折。

珍煮丹

優惠至12/31，於門市購買燒仙草系列搭配太妃雪霜、糜花雪霜、碧玉拿鐵、炭焙烏龍拿鐵等品項，享優惠價99元，再送燒仙草折價券1張。

Mr.Wish

12/31至1/2期間，任選「橙果果巧克力」或「香濃巧克力」，就可享有第2杯半價活動，以華麗的Ghirardelli吉爾德利巧克力系列飲品搭配時髦的星空杯，一起迎接嶄新的2021年。

(中時新聞網)