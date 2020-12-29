曾獲蕭邦鋼琴大賽首獎的鋼琴家李雲迪，在個人社群網站上發文哀悼傅聰過世，表示一時難以置信。（摘自網路）

有東方鋼琴詩人之稱的傅聰，日前才傳出在英國染上新冠肺炎，住院治療，台灣時間29日凌晨傳出過世消息，享壽86歲，不少樂界人士紛紛在社群網站上發文悼念，包括曾獲蕭邦鋼琴大賽首獎的鋼琴家李雲迪，在個人社群網站上表示，「得知前輩傅聰大師離開了我們，一時難以置信。」

傅聰生前曾多次來台，第一次來台是1982年，琴音風靡無數觀眾，他生前曾說過，「很多年輕人動不動就說：我的風格如何如何。但我從沒講過這樣的話，因為在鋼琴世界裡，沒有傅聰，只有音樂。」

傅聰是翻譯家傅雷的兒子，出生於1934年，老家在上海，8歲開始學琴，1955年獲蕭邦國際鋼琴大賽第3名，並拿下馬祖卡獎，是大陸獲得蕭邦大賽獎項的第一人。他1958年移居英國，半世紀來始終以音樂僕人自居，深受國際樂壇敬重。

然而，傅聰的雙親因在大陸文革期間，被歸類為右派，於1966年雙雙上吊自殺，成為傅聰一生的遺憾。1978年文革結束，傅聰獲准回大陸，終可回到故鄉。

傅聰曾說，他之所以選擇移居英國，「並不是我真的嚮往西方世界，也不是什麼我選擇自由，這一切都沒那麼簡單，但卻也是沒辦法的事情。」傅聰曾說，當時他如果不到英國，可能琴都別彈了，「我如果回去，第一件事情就是勞改，之後的事也很難說了。」

傅雷是法國文學的重要翻譯者，曾翻譯過15部法國文豪巴爾札克作品，傅聰自小也在家中客廳聽著父親與藝文界人士談藝術、談文化，他曾表示，自小就對世界感到好奇，「我不是一般吵吵鬧鬧的男孩子，可說是小大人，對世界大事、音樂、文學，都有很敏銳的感受。」

傅雷曾安排傅聰學畫，但他不太有興趣，隨後又觀察到傅聰聽唱片時，對音樂特別喜愛，因此安排他學琴，老師認為傅聰對音樂有天賦，應該好好培育。為了讓傅聰有多一點練琴時間，傅雷請家教培育傅聰，要求他背古典詩詞，學習孔孟、史記等經典，同時為傅聰抄寫五線譜，媽媽朱梅馥則是賣掉首飾，為他買鋼琴。

傅聰生前曾說過，他信奉父親的教導，「我父親說，第一做人，第二做藝術家，第三是音樂家，最後才是鋼琴家，這個順序，我始終認為，非常正確。」

傅雷與朱梅馥在見不到兒子傅聰時，以書信書寫思念之情，1981年傅聰的弟弟傅敏，把傅雷寫給傅聰的家書整理出版《傅雷家書》，成為影響一代人的讀物。

不過初版僅收錄傅雷與朱梅馥的書信，主要是當時傅聰不希望自己寫回家的信公諸於世，後來才陸續有收錄傅聰回信的版本問世。傅聰曾表示，「百年以後一定會有對我的各種莫名其妙說法，但我也管不了了，一切身不由己，這種身後名利的事，我顧不上。」

(中時 )