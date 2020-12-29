綜藝天王吳宗憲（憲哥）的兒女中，除了有眾所熟知的大女兒吳姍儒（Sandy）和小兒子鹿希派，還有2位寶貝女兒吳則含（Vivian）及吳奕佳（Olivia）。外表清秀甜美的Vivian，每次曝光都引來大批網友喊憲哥「岳父」，本刊11月直擊她與未婚夫蔣豐蔚（Wilson）和友人聚會用餐，兩人互動雖如老夫老妻一般，餐敘結束後卻各自回家，並未一起過夜，看來憲哥應該相當放心。

Vivian在路邊和朋友聊天滑手機，未婚夫Wilson低頭看著她。（圖／本刊攝影組）

11月20日深夜十點半左右，Vivian與幾名友人走出台北小巨蛋的TTA台灣科技新創基地，眾人就在門口閒聊滑手機等人。不久，Vivian的未婚夫、前新北市長朱立倫的外甥Wilson便現身，兩人聚在一起拿著手機，似乎是在研究什麼；忙著和友人聊天的Vivian，索性將手機交給未婚夫慢慢滑，小倆口之間看來沒有祕密。

看到Wilson跟著在瞧她的螢幕，Vivian索性把手機給他，信任感十足。（圖／本刊攝影組）

聊了一會兒，Vivian與一名女性友人走到停車場取車，接著抵達松山區一家知名排隊餐廳吃宵夜，Wilson隨後開著另一輛車來會合，一行人在門口候位並先點菜，接著聊天打發時間。本刊記者觀察，Vivian與未婚夫的互動，比較像老夫老妻，在她與身旁友人繼續話家常的同時，Wilson邊打電話邊向剛抵達的友人揮手示意，隨後一同進入店內享用美食。

吃宵夜時，小倆口各吃各的，偶爾和朋友聊幾句，互動有如老夫老妻一般。（圖／本刊攝影組）

十一點五十分，眾人飽餐後走出餐廳，繼續在店外小聊幾句才相互道別，Vivian同樣自己開車載著女性友人離去，Wilson則駕車載著同行男性友人，中途放對方在捷運站附近下車後，獨自駕車回內湖。可見Vivian和Wilson雖已訂下親事，仍保持婚前的神祕感，並未提前展開同居生活。

填飽肚子後Vivian戴上口罩，與Wilson一同步出餐廳。（圖／本刊攝影組）

今年六月，Vivian答應Wilson的求婚，老爸吳宗憲也已認可這位準女婿，稱讚對方是不錯的孩子，表示「緣分就是這樣，我只能樂觀其成。」還爆料女兒想辦海島婚禮，可能會包機出國，「費用就由爸爸來負擔，沒問題，嫁女兒就這麼兩、三次。」據了解，Vivian的作風不似姊姊Sandy這般高調，縱使家裡有大明星，自己也有高顏值，但對螢光幕前的生活完全沒興趣。

今年父親節吳宗憲跟4個小孩一起吃飯，由於二女兒Vivian和三女兒Olivia並非公眾人物，特地用笑臉貼圖遮住她們的樣貌。（圖／翻攝自吳宗憲臉書）

吳姍儒曾PO出與妹妹Vivian的合照，網友驚嘆姊妹倆都是美人。（圖／翻攝自吳姍儒IG）

畢業於美國西雅圖華盛頓藝術大學的Vivian，精通中、英、法、韓、西班牙文及台語等六種語言，返台後曾短暫到吳宗憲的「容易文創」擔任副總，但因為個性獨立，三個月後就離職，到貿易公司從事採購工作。有過海外留學及貿易公司的經驗後，去年Vivian又回到爸爸的公司當總經理，公司對外溝通都要經過她。吳宗憲曾大讚Vivian是四個小孩中頭腦最好的，言談之間藏不住對女兒滿滿的驕傲。

本刊曾直擊正準備出門的Olivia，神似姊姊吳姍儒，也是最受吳宗憲寵愛的么女。（圖／本刊攝影組、翻攝自吳宗憲IG）

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(中時新聞網)