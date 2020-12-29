慢走不送！本周巧妙以30日摩羯座月圓極相，告別2020 全年駭浪驚濤。木土巡幸水瓶宮，來年後疫情時代，通衢流動再起，孤島封鎖落幕，將以光速填補摩羯年阻滯的人禍，且隨天王逆行告終，以及火星移宮金牛在即，2021年第一道曙光將本於人性，閃耀科技，並驅退疾厄與災荒。

元月伊始，隨火冥與金海刑相消解，且逢水星於5日與冥王相合，脫歐歹戲、區域戰雲，與邊界衝突又熄，但伴隨而來更多政治與外交辭令交鋒。此外，疫病調查無論是溯源或是擴散傳播，都將掀起新一波政治與社群獵巫現象。全球經濟，受惠於木土同座，新的一年將聚焦於貨幣新態，與後疫情通訊科技，以及感染生醫，投資人宜多加關注相關產業。

本週星情排行

水瓶座一展長才，運勢翻騰

摩羯座如入金山，財祿大開

牡羊座峰迴路轉，事業最佳

射手座揚眉吐氣，人緣最俏

牡羊座腹有經綸生華

桃花盛開，借力使力，本周牡羊隨機緣能先身垂範，引領職場優良風氣。部分牡羊欲速不達，需因勢利導，靜靜等待事態發酵。財運是海進海出。感情是衣帶漸寬終不悔，切忌執著快語。

金牛座擇善固執不悔

隔岸觀火，好整以暇，2020年末混亂隨子彈滿天飛，金牛2021年初用同理心四兩撥千斤，收一身輕閒。宜安排短程出行，或是銜令於疫時商務差旅，加官晉爵。投資偏財無奇。感情是解釋春風無限恨。

雙子座花開並蒂燦爛

見微知著，本周的雙子需多耗心力，接洽溝通繁瑣，但攸關階段任務收尾完工，不得不慎。此外，滿月前後雙子須留意蜚語可畏，以免有心人移花接木，整碗捧走。有異地投資或酬庸。感情是梅花凜冬兀自開。

巨蟹座千金散去還來

天官宣福，厚積薄發，年初巨蟹便在職場立威樹德，氣勢如虹，運籌帷幄巧妙化解難題，一時風光無限。財運整體昌旺，唯防功績煊赫犯小人，見好即收。感情是一擲千金，博君一笑。

獅子座清官不昧家事

目光如炬，手到擒來，獅子事業再踩油門，直線達陣，但須留意分際，避免過度介入團隊左右手的私領域。留意身心高壓，不妨安排芳療。偏財運波動，投資將有壓力測試。感情是不知何處是他鄉。

處女座坐幽篁夢初醒

師出有名，號角聲響，處女終於告別渾噩，本周隨著新年水冥合相，開拓新象新局，有大刀闊斧、改弦易轍之勢，職涯或是遇人事更調。直覺判斷準確。正財扶搖，羨煞諸星。感情是一從二令三人木。

天秤座舉案齊眉最樂

平湖秋月，心寬意暢，年末諸厄相已解，天秤職場志業游刃有餘，人氣指數高漲，諸事呈祥。木星庇佑，更獲桃花或是子嗣、寵物，羨煞諸星。正偏財運豐旺，但娛樂開銷也高。感情是會向瑤台月下逢。

天蠍座 好風送上青雲

膠著時分，稍安勿躁，本周外在挑戰來勢洶洶，天蠍宜沉著以對，逢摩羯滿月加上守護星與水星相合，借力使力，混亂退去後一步登天也未可知。正財運持平。感情是榴花開處照宮闈。

射手座 何妨敞開心門

養精蓄銳，以逸待勞，射手本周終於迎來煥然一新之感，魚雁溝通方面的阻滯，終於突破盲點、打通關節，觀察力敏銳，商場上洞燭先機。正財有守，偏財有漏，謹慎為上。感情是一枝紅豔露凝香。

摩羯座 莫負鴻運上門

膽大心細，拂曉進擊，判斷力與信心滿點，元旦後摩羯宜動不宜靜，更能精準動員人物資源，化朽為奇，切莫蹉跎大好機緣。財運佳，投資擲的十分精確。感情運新年後轉善，春風拂檻露華濃。

水瓶座 千萬人吾往矣

橫逆不驚，本周的水瓶迎來人緣或是合作大運再三敲門，人品爆棚還是業力點燃，皆看過往積累為何。偏財亮閃閃，小賭怡情不壞，但仍應該量入為出。感情運是一片冰心在玉壺。

雙魚座臥看南柯一夢

白駒過隙，雙魚本周先抑後揚，金海相刑，雖然有感倦怠疲憊，但轉機就在眼前，不可不身起而行。貴人運佳，在急難時刻化腐朽為神奇。小額進財，財運是緩步上揚。感情是眉黛不須張敞畫。

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(中時新聞網)