桃園中壢1名惡煞2004年9月2日一大早闖入當年23歲獨居女子小青（化名）的出租套房後，發現她頗有姿色，竟拿了小青的浴袍直接將她蓋頭，把手伸進小青的白色T恤內，搓揉雙乳，再將她囚在廁所內，趁機拿走包包和零錢罐，小青衝出廁所持掃把將歹徒打跑，零錢罐掉落在地，讓警方採集到一枚關鍵指紋，13年後比對出惡狼身分。

在中壢中北路和中山東路口租套房居住的小青，2004年6月2日清晨5點送走男友後，忘了關上5樓大門即返回套房，近6點時，小青聽到門口有人，以為是隔壁鄰居，她探了一探，對方就走了，後來她跑去上廁所，又聽到房門口有聲音，打開門赫見房內衣櫥旁站了一個男子，她出聲喊了一句「誰！」

孰料，歹徒竟拿著她掛在衣櫥上的浴袍朝她方向走過來，直接矇住她的頭，恐嚇說：「妹妹，不要亂動，不然我就殺了妳」，歹徒將魔爪伸進她所穿的白色T恤中亂摸，開始搓揉左胸，接著再搓揉右胸，摸了約20秒後，就轉身將小青把關進廁所內，喝令被害人不准出去，開始搜刮小青房內財物。

歹徒當時闖入小青套房後，刻意以浴袍蓋住小青的頭，接著不斷搓揉小青胸部。（圖／本刊繪圖組）

當時小青見廁所有掃把，並回想歹徒只背了一個皮質書包，大膽猜測歹徒身上沒有刀械，勇敢地拿掃把從廁所衝出，追打歹徒，當時歹徒丟掉被害人的包包，手中還抱著零錢罐，因遭被害人一陣追打，一開始，打不開大門的鎖，先將被害人包包丟在地上，還趁隙將零錢罐內的零錢倒進他的包包內，在小青一陣狂打下，丟下零錢罐逃逸。

由於小青勇敢將歹徒打跑，事後零錢罐雖掉落在地，小青告訴警方，歹徒碰過零錢罐，讓警方得以在破碎的玻璃上採集到關鍵指紋，13年後，因刑事局指紋電腦子系統更新後，2017年成功比對出另案在花蓮看守所的陳明輝涉案。

16年前雖有採到兇嫌指紋，但當時刑事局僅能以人工的方式比對指紋，線索太少，案件石沉大海。（圖／翻攝自刑事局官網）

本刊找到當年在玻璃罐上採集到一枚關鍵指紋助破案的警員羅源俊，1992年警專刑事系畢業的羅源俊，案發當年借調中壢分局偵查隊當鑑識人員，當年盡責地採集到一枚清晰指紋，案發後第3年已轉調鐵路警察局服務，對於多年後該起侵入住宅猥褻案破案，他謙虛的說「採到的指紋能讓被告判刑，令他非常欣慰，也很有成就感」。

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(中時新聞網)