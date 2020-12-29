2004年6月2日，獨居桃園中壢的23歲女子小青（化名），遭一名歹徒闖空門進入強制猥褻，並強盜她房間裡的零錢罐，向來有寫日記習慣的小青事後在日記中寫下令人心驚膽顫的遭遇，「我想我這輩子永遠不會忘記這麼可怕的一天，第一次遭強盜、第一次進警局做筆錄…」原以為這不想回憶的往事就此封存，但因歹徒犯案過程，在小青鉅細靡遺的日記中詳述，成為法官認證真實性十足，加上一枚關鍵指紋，讓懸宕13年之久的「侵入住宅猥褻案」的嫌犯俯首認罪。
這個令小青永生難忘的日子，被小青寫成「93.6.2」的日記檔案，當時年輕的小青，獨自在中壢中北路租套房而居，當天早上她送走男友後，卻因忘了關上5樓大門，沒想到就此埋下禍因。
小青在日記寫下令人心驚膽顫的遭遇，「我想我這輩子永遠不會忘記這麼可怕的一天，第一次遭強盜、第一次進警局做筆錄…」。
小青在日記中描述當時令人心驚被惡狼猥褻的過程，文中忍不住罵惡狼是王八蛋，「那王八蛋竟手伸進我的衣服內亂摸，開始搓揉我的左胸，接著再搓揉我的右胸，當時我沒有穿胸罩，不敢反抗，因為怕他會對我不利，只能隨他摸，也不敢動，心想他待會該不會再性侵害我吧！還是叫我口交？但該名男子摸了約20秒，就轉身離開，把我關到廁所內。
後來小青勇敢拿掃把將歹徒打跑，因此讓歹徒偷走的零錢罐掉落在地，讓警方順利採到一枚指紋，小青後來在友人陪同下前往當時的中壢分局做筆錄，她憑著驚人記憶力推測歹徒身高約165公分、皮膚很黑、很像是在工地做事的人，頭髮比平頭再長一點以及看到歹徒騎車離開等特徵提供警方，後來因線索太少，案子未偵破。
直到2017年，刑事局「指紋電腦子系統」更新後，從當年警方採集的一枚指紋，比對出另案在花蓮看守所的男子陳明輝（45歲）就是當年對小青襲胸的惡狼，小青在院檢開庭時，提出泛黃的日記本佐證，因此讓塵封13年的舊案得以昭雪。
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(中時新聞網)
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