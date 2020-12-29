鑑於英國新冠疫情急遽惡化，由英國藥廠阿斯特捷利康與牛津大學聯手研發的新冠疫苗，預料本週將獲得英國政府批准，最快下周就可安排施打。

外媒報導，英國政府官員證實藥品監管機關，很快就會批准該疫苗使用，最快周一或周二就會對此作出宣布。

如果阿斯特捷利康疫苗在近日獲得英國政府放行，最快下周就可加入輝瑞行列，提供民眾施打。目前全英有逾60萬人已接種新冠疫苗。

(工商 )