阿斯特捷利康新冠疫苗本周將獲英政府放行 09:042020/12/29 工商 蕭麗君 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 鑑於英國新冠疫情急遽惡化，由英國藥廠阿斯特捷利康與牛津大學聯手研發的新冠疫苗，預料本週將獲得英國政府批准，最快下周就可安排施打。 外媒報導，英國政府官員證實藥品監管機關，很快就會批准該疫苗使用，最快周一或周二就會對此作出宣布。 如果阿斯特捷利康疫苗在近日獲得英國政府放行，最快下周就可加入輝瑞行列，提供民眾施打。目前全英有逾60萬人已接種新冠疫苗。 英富豪砸7.6萬搶打疫苗 德國冷鏈運送出包喊停 寒流助長全球疫情大爆發 李秉穎：我真的擔心 (工商 ) #阿斯特捷利康 #新冠疫苗 #英國 #獲得 #英國政府 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 今年高達1,450億美元 石油業減記資產 逾10年最高 04:102020/12/29 全球財經 美國擴大中資股禁令 涵蓋指數基金及子公司 10:442020/12/29 財經 新冠肆虐 2020疫難忘 04:102020/12/29 焦點新聞 9,000億美元紓困案 川普簽了 04:102020/12/29 財經要聞 南非變種病毒登陸日本 印尼急鎖國 04:102020/12/29 焦點要聞 《美股掃瞄》川普簽了紓困案 美股再創新高 09:082020/12/29 財經 基本面勇 特別股2021年續衝 04:102020/12/29 投資理財 新增2境外移入 英航班是否又有確診莊人祥14：00說明 10:162020/12/29 生活 東方鋼琴詩人傅聰 在英國染疫辭世 06:312020/12/29 生活 《晨間解盤》沿月線碎步盤堅(倫元投顧提供) 08:552020/12/29 財經 防疫豈能大小眼 04:102020/12/29 時論廣場 財經熱門新聞 川普出口管制重手連發 美媒：美國比大陸傷得深 - 財經 大陸拒卸貨 澳洲70煤船逾千名水手滯留海上數月 - 財經 - 工商 分析師警告特斯拉恐翻車 下場就像這家公司 - 財經 澳惡夢再重演？ 又1國搶地盤 對陸出口5萬頭活牛 - 財經 《類股》晶電、隆達最後交易日 股價華麗轉身 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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