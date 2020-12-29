特斯拉將在2021年進軍印度市場 09:042020/12/29 工商 蕭麗君 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 印度交通部長加德卡里接受當地媒體採訪時表示，特斯拉計畫在2021年初進軍印度市場。 他指出，特斯拉一開始會在印度設立據點銷售電動車，之後尋求在當地興建組裝與製造工廠。該電動車大廠執行長穆斯克曾在兩個月前也透露將進入印度市場的消息。 據了解，特斯拉進入印度市場的首款車型是價格較優惠的Model 3，預料幾周內就會開始接受顧客訂單，不過正式銷售則要等到2021下半年。 SSD新變革 群聯力成華泰加分 今年高達1,450億美元 石油業減記資產 逾10年最高 (工商 ) #特斯拉 #印度 #進軍 #銷售 #加德 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 市場最樂觀 群益：台股2021攻16,800點 04:102020/12/29 財經要聞 操盤心法－2021景氣升溫，鎖定科技傳產上游原材料 04:102020/12/29 證券．權證 2021賺大錢 散戶口袋名單要有這6種股票 00:032020/12/29 財經 全球電動車熱銷 商機爆棚 04:102020/12/29 投資理財 緯創印度廠 估1／16復工 04:102020/12/29 財經要聞 益邦製藥、聯嘉光電 聯合公益 04:102020/12/29 產業特刊 福華飯店逆勢拓點 插旗溪頭 04:102020/12/29 財經要聞 中環旗下Verbatim 推電競配件新品牌 04:102020/12/29 產業．科技 1分鐘讀財經》電動車概念夯 法人看好PCB鏈7檔 08:062020/12/29 財經 NB需求熱 面板雙虎2021續旺 04:102020/12/29 證券．權證 基本面勇 特別股2021年續衝 04:102020/12/29 投資理財 財經熱門新聞 分析師警告特斯拉恐翻車 下場就像這家公司 - 財經 川普出口管制重手連發 美媒：美國比大陸傷得深 - 財經 澳惡夢再重演？ 又1國搶地盤 對陸出口5萬頭活牛 - 財經 《類股》晶電、隆達最後交易日 股價華麗轉身 - 財經 2021賺大錢 散戶口袋名單要有這6種股票 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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