印度交通部長加德卡里接受當地媒體採訪時表示，特斯拉計畫在2021年初進軍印度市場。

他指出，特斯拉一開始會在印度設立據點銷售電動車，之後尋求在當地興建組裝與製造工廠。該電動車大廠執行長穆斯克曾在兩個月前也透露將進入印度市場的消息。

據了解，特斯拉進入印度市場的首款車型是價格較優惠的Model 3，預料幾周內就會開始接受顧客訂單，不過正式銷售則要等到2021下半年。

(工商 )