小編精選《中國時報》5件不可不知大事，帶讀者掌握今天（29日）新聞重點。

【1】中華台北涉賣台？ 馬辦嗆問蔡蘇

監委林文程昨質疑，前總統馬英九決定以「中華台北」名義，以觀察員身分參與世衛大會（WHA），涉及出賣國家主權，蘇揆指示外交部配合監委追查真相。馬英九辦公室回嗆監委程度有待加強，並請林文程即刻約談蔡英文總統及蘇揆。

【2】思覺失調被告 可裁定緊急監護

火車殺警及逆子弒母斷頭案，多起精神疾病患者犯罪，卻因法律漏洞恐重返社會，引起爭議。司法院28日提出修法，未來偵審期間法官可裁定「緊急」監護，「判決」監護後也不須定讞，可裁定先執行，落實社會安全網保障。司法院表示，將送行政院會銜，由立院審議。

【3】世界經濟重心 加快向亞洲轉移

提出《歷史終結論》但日益遭到批判的著名美國日裔學者福山表示，2020美國出現了民主危機、西方自由主義體系應對疫情和選舉出現了明顯的短板，世界呈現了重心逐漸朝亞洲尤其是中國轉移的趨勢。不過他強調，西方和中國已經展開了長期鬥爭，而西方不一定是最後的輸家。對於西方反思在疫情處理上存在國家能力降低、社會分化、領導人素質被人詬病等因素，福山強調「負責任的民主制度將是一個更好的制度」。

【4】宜蘭反萊豬 國民黨喊罷免陳歐珀

國民黨於28日串聯各縣市議會黨團，並且同步舉辦「反萊豬、拚公投、護食安」的記者會。宜蘭縣議員陳鴻禧強調，宜蘭一定要做到「瘦肉精零檢出」，立法院長游錫堃等人是宜蘭人，卻沒有為宜蘭人的健康把關，揚言要罷免宜蘭縣的區域立委陳歐珀。

【5】白冰冰新竹掌跨年 盼2021一切翻轉

綜藝大姊大白冰冰將攜手陳漢典、吳怡霈、台一線東諺、阿文，主持「浪漫竹縣 與你相見」跨年晚會，陪大家歡樂迎接2021。白冰冰已好幾年跨年僅表演，沒接跨年晚會主持，這次在新竹縣熱情邀約下，她再度撩下去，「主持跨年晚會要有2個條件，第一分量要夠，第二主持人家要看」，她強力推薦：「今年新竹縣跨年老少咸宜。」

(中時新聞網)