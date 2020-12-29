群益金融集團28日舉辦「2021年投資展望說明會」，預期明年台股電子產業將於首季落底後逐季成長，且下半年成長幅度較大，看好5G、後疫情環境及新科技應用將帶動投資契機。傳統產業則將「春暖花開」，未來將逐漸恢復成長，並看好7大族群表現。

群益認為，今年新冠肺炎疫情改變生活型態，打亂高科技供應鏈及供需淡旺季。雖然疫苗已開始施打，但預期台灣高科技業受疫情及傳統淡季影響，明年首季營運將較弱，但預期亦將是全年最低點，後續可望逐季成長，且下半年成長幅度將較大。

群益預期，5G環境建置迄今持續進行、甚至加速，今年以中國大陸最積極，預期明年全球其他地區亦將加速5G環境建置，對台灣高科技產業貢獻除了各項零組件外，明年下半年更會擴展到5G的終端產品。

此外，由於明年上半年疫情仍在，群益預期後疫情時代的筆電及資通訊（IT）周邊需求將持續存在，且異地工作與備援需求將加速資料中心與雲端應用的需求。同時，新世代的mini LED、低軌道衛星（LEO）等新商品及新應用即將成熟，亦將迎來正式的商業需求。

傳統產業方面，群益指出今年許多產業受疫情衝擊面臨低潮轉型階段，展望明年上半年，在低基期效應、疫苗持續量產及施打情況下，可望有效提振企業生產及消費復甦力道，看好未來產業「春暖花開、大地回春」，將逐漸恢復成長。

群益看好生技、航空、貨櫃、汽車、運動休閒、金融、營建等7大傳產族群，主要認為疫情及防疫醫材需求將持續，疫情後客貨運量將出現報復性反彈，貨櫃在「天時地利人和」下明年獲利將維持高檔。

此外，隨著歐美汽車銷量回升，群益看好電動車成長趨勢將加速，疫情趨緩後將使室內健身活動將回歸正常。金融業在信用循環正向，資金流動性充足下，營運可望回復成長。而低利率降低購屋成本，自住需求支撐買氣，亦對營建族群有利。

(時報資訊)