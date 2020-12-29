行政院長蘇貞昌關切2021年元旦跨年期間強烈寒流來襲，指示行政院災害防救辦公室邀集相關部會提前進行整備作業，召開視訊情資研判會議、聽取氣象分析報告，並提醒各部會督促所屬及地方政府，落實各項寒害整備應變措施。

行政院呼籲，寒流期間民眾應注意健康與保暖，尤其有心血管疾病者應做好禦寒準備措施。同時，提醒民眾參加跨年元旦大型活動，應落實中央流行疫情指揮中心公告「秋冬防疫專案」及22日公告的「跨年等大型活動防疫原則」各項防疫規範。

中央氣象局研判，寒流自明（30）日起將南下影響台灣，各地區氣溫將持續下降，31日至明年元旦清晨為低溫影響最劇期間，部分高山地區有降雪或積冰機率。由於適逢跨年元旦連假，各級政府防災應變運作機制不可輕忽，並應善用大眾傳播媒體等適當管道宣傳。

行政院災防辦表示，請農委會依農業寒害預防措施標準作業規範，積極協助農、漁民做好相關準備，加強防寒或保溫措施。養禽業者應提高警覺，避免低溫引發禽流感疫情擴散。同時，針對可能發生的農損情形預為因應，備妥相關補助措施、視需要及時啟動。

針對獨居老人、街友等社會弱勢者，災防辦請衛福部協調地方政府，務必主動關懷並提供協助措施，並請醫療院所針對可能增加的急診患者預做準備，嚴密監控流感疫情、適時因應。

災防辦請內政部加強呼籲民眾，使用電器、瓦斯、熱水器應特別留意、提高警覺，嚴防取暖引發火災，或緊閉門窗造成一氧化碳中毒。而高山路面可能結冰，請交通部要求所屬公路及觀光單位，加強宣導用路人注意行車安全，並加強風景區人潮應變管制措施。

(時報資訊)