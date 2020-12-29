台中一名育有5名子女、年僅27歲的江姓父親，日前PO文要以200元的價格出售家中嬰兒車，引起社會關注。消息曝光後，不少善心人士捐助物資，盼助江家度過難關，連主播房業涵都送來一台全新冰箱。太平區一位老闆霸氣表示，江先生已同意明年元旦到他公司上班，「薪優穩定，授人以魚不如授人以漁」。

江父為籌措孩子醫藥費，不得已上網賣嬰兒車，故事被網友分享後，引發極大討論。台中市社會局證實，該戶是社會局服務個案，每月領有育兒津貼約9000元，但江父日前出車禍無法工作，一家人生活陷入困頓。

許多善心人士慷慨解囊，有人捐錢、有人提供生活必需品，東森新聞台主播房業涵親自登門拜訪，送上一台冰箱；甚至有人說要送機車，只希望江家人儘快度過難關。

房業涵人美心地更好，送上冰箱助江家度難關。（盧金足攝）

江家育有4女1男，最大女兒6歲、最小兒子才6個月大。他們很感謝各界寒冬送暖，也想趕快找到工作，支付房租、償還欠款，逐漸改善生活。

臉書社團「我是太平人」一名自稱願意提供工作的網友說，「江爸爸已同意1月1號到我公司上晚班，我也提供一輛公司的機車，方便他上下班」、「授人以魚不如授人以漁，請各位給予祝福，也希望他能振作、改變現況」。

(中時新聞網)